Ünlü bir YouTuber'ın, takipçilerini yüz binlerce dolar dolandırdığı ortaya çıktı. Çaldığı parayla kendisine Tesla marka bir otomobil alan YouTuber, çaldığı parayı iade etmeyeceğini söyledi.

Bir YouTuber’ın, takipçilerini oldukça yüklü bir miktarda dolandırdığı ortaya çıktı. Dolandırıcı YouTuber’ın oyununu, dolandırıcılık olaylarını inceleyerek dolandırıcıları avlamasıyla tanınan bir başka YouTuber ifşa etti.

Takipçilerinden para çaldığı ortaya çıkan YouTuber ise, özür dileyip suçunu kabul etmek yerine sadece “kendini kolladığını” belirtti. Olayın meydana gelmesinde dolandırılan takipçilerinin de suçu olduğunu ifade eden YouTuber, çaldığı parayı iade etmeyeceğini söyledi.

Takipçilerinden çaldığı parayla kendisine Tesla aldı

Eski bir Twitch yayıncısı olan ve Ice Poseidon ismiyle 2020’den beri Youtube’ta yayın yapan Paul Denino, bir süre önce içerik üreticilerinin kripto para birimi bağışları almasına olanak sağlayan 'CxCoin' adlı kripto projesini duyurmuş ve hayranlarını da bu platforma yatırım yapmaya davet etmişti. Ancak Denino’nun çalıntı parayla kendisine Tesla marka bir araba alması ve geriye kalan yarım milyon dolarlık parayla kayıplara karşıması sonrasında olayın aslında hiç de öyle olmadığı anlaşıldı.

Çeşitli dolandırıcılıkları araştırmayı kendine görev edinen ve CxCoin dolandırıcılığını da ortaya çıkaran Coffeezilla isimli YouTuber; olayın iç yüzünü aydınlatan 23 dakikalık bir video yayınladı. Bununla yetinmeyen Coffeezilla, üstüne bir de Denino ile röportaj yaptı.

Röportaj sırasında Denino’nun asıl yaptığı şeyin kendisinden daha kötü maddi durumda olan insanlardan çalmak olduğuna dikkat çeken Coffeezilla’ya Denino’nun verdiği cevap ise bunun, yaptığı şeyi "söylemenin berbat bir yolu” olduğu şeklinde oldu. Kötü bir niyetinin olmadığını ve parayı alıp kaçtığında projenin çoktan "öldüğünü" belirten Denino'ya karşı Coffeezilla, Telegram'daki kanıtları göstererek Denino'nun yatırımcılara projenin "uzun vadeli" bir proje olduğu söylediğini; ancak sadece 2 hafta sonra parayı alarak kaçtığını kaydetti.

Hızını alamayarak saçmalaya devam eden Denino, yaptıkları işe hislerini karıştırmaları sebebiyle suçun bir kısmının da hayranlarda olduğunu söyleyerek, “Kimse dolandırılmayı hak etmez. Bazen kendini kollaman gerekir” ifadelerini kullandı.

Paranın sadece bir kısmını iade etti

Röportaj sırasında sadece kendisini kolladığını ve parayı iade etmek gibi bir düşüncesinin olmadığını kaydeden Denino, bir süre sonra 155 bin doları isteksiz de olsa likidite havuzuna iade edeceğini bildirdi. Ancak Coffeezilla’nın bildirdiğine göre Denino, söylediğinin aksine sadece 47 bin doları iade ederek paranın geri kalanını cebe attı.

Üstelik bu, Denino’nun sebep olduğu ilk olay da değil. 2010’larda Twitch’in önde gelen yayıncılarından birisi olan ve yaptığı tehlikeli numaralarla tanınan Denino, American Airlines’ı arayıp bomba ihbarı yapmasının ardından Twitch’den men edilmişti.