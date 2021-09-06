Ocak 2018'de Arnold Schwarzenegger ile konuşan Daimler AG Grubu Başkanı Dieter Zetsche, o konuşmada elektrikli G-Class sözü vermişti. Yıllar sonra da olsa Mercedes-Benz sözünü tutacağını gösteren bir konsept geliştirdi.

Münih'te yapılan IAA Mobility 2021 fuarının katılımcılarından olan Mercedes-Benz, efsanevi G-Class'ın elektrikli konseptini tanıttı. G-Class ülkemizde pek tanınan bir seri olmasa da dünya çapında pek çok kullanıcının farklı arazi tipleri için tercih ettiği bir model olarak biliniyor.

Yeni Mercedes-Benz EQG, G-Class'ın klasikleşmiş tasarımını fütüristik parlayan hatlar ve 22 inçlik parlak aluminyum jantlarla tamamlıyor. Aracın siyah ön ızgarası ledlerle aydınlatılıyor ve bir derinlik etkisi yaratıyor. Beyaz aydınlatılmış şeritler aracın aynalarını ve yan taraflarını da sarıyor.

Bilim kurgu eseri gibi

1970'lerin uzay operası konseptiyle hazırlanan reklam filmi oldukça eğlenceli gözüküyor. Mercedes ekibi bu noktada oldukça başarılı bir çalışmaya imza atmayı başarmış. Aynı başarıyı konsept aracın motor tasarımında da görüyoruz.

EQG'de her biri ayrı ayrı kontrol edilen 4 motor bulunuyor. Ön aksta bir bağımsız süspansiyon bulunan aracın ikili vites sistemi de dinamik off-road deneyimi sunuyor. Aracın ihtiyaç duyduğu gücü sağlayan piller de gövdenin ortasında alt kısımda kademeli olarak yerleştirilmiş durumda. Böylece ağırlık merkezinin olabildiğince aşağıda kalması sağlanıyor.

Mercedes-Benz COO'su Markus Schafer, yaptığı açıklamada "Ürünlerimizin müşterilerimize elektrikli modellere geçiş için ilham vermesini istiyoruz. G-Class gibi bir ikon bu görevi mükemmel şekilde yapıyor." ifadelerini kullandı.

Aracı yollarda görüp görmeyeceğimiz ya da görürsek ne zaman göreceğimiz konusunda kesin bir bilgi yok. Yine de Mercedes-Benz gibi bir devin bu alanda yapacağı çalışmaların altını dolduracağına otomobilseverlerin pek şüphesi yok.