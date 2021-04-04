Oyuncu donanımlarının en önemlilerinden biri kulaklıklar. Hem oyunun atmosferini tam anlamıyla hissetmek için hem de oyun arkadaşlarınızla iletişimde kalmanız için en iyi kulak içi oyuncu kulaklıklarını sizin için listeledik.

Kullanım şeklinize göre iyi bir çift kulaklık bulmak, mevcut tüm farklı modeller sayesinde oldukça zor olabilir. Ancak aramanızı kulak içi oyuncu kulaklığı kategorisine kadar küçülttüyseniz işler biraz da olsa kolaylaşabilir. Kulak içi kulaklıklar, kulak üstü modellere göre kolayca taşınması ve hafifliği gibi birçok kolaylık sunuyor. Uzun süre kullanımda kafanızı rahatsız etmeyecek kulak içi kulaklıklar, uzun oyun seansları için oldukça uygun. Ayrıca kulak içi kulaklıklar mobil cihazlar ve konsollarda oyun oynarken de, oyuncuyu rahat ettirebilirler.

Her ne kadar avantajları da olsa da, kulak içi kulaklıklar, daha büyük sürücülere sahip kulak üstü kulaklıklar kadar iyi bir ses performansı sağlayamayabiliyorlar. Her ne kadar kulak üstü kulaklıklar hantallıklarından dolayı taşınabilir olmasalar da, oldukça yüksek bir ses kalitesine sahipler. Yine de çok yönlülük, satın alınabilirlik, taşınabilirlik ve rahatlık sizin için kaliteli ses kadar önemliyse, kulak içi kulaklıkları tercih edebilirsiniz. Biz de sizler için oldukça zor olan bu kararı verirken, hangi kulak içi oyuncu kulaklığını seçeceğiniz konusunda size yardımcı olmak için en iyi kulak içi oyuncu kulaklıklarını listeledik.

Kulak içi oyun kulaklığı tavsiyelerimiz:

Bose QuietComfort 20 Razer Hammerhead Razer Hammerhead Duo HyperX Cloud Earbuds 1MORE Triple Driver Sennheiser IE 80 Sony MDRXB50 Shure SE215

Oldukça pahalı ama rakipsiz: Bose QuietComfort 20

Pil Ömrü: 16 saat

Bağlantı: 3,5 mm

Gürültü Engelleme: Var

Ağırlık: 44 gram

Uyumluluk: Android, PS4, Xbox, Switch, PC

Mikrofon: Var

Oldukça başarılı bir gürültü engelleyicisi bulunan Bose QuietComfort 20, tek bir tuşla, dört gürültü önleyici mikrofonundan ikisi ile çevrenizdeki seslerin kulağınıza geçmesine izin veriyor. QuietComfort 20, kulaklıkların kulağınıza tam oturması için kulaklarınıza sıkıştırmanız gerekmeyen yumuşak StayHear + uçları ile birlikte geliyor.

Oyun oynamak ya da işe gidip gelmek için iyi bir çift gürültü önleyici kulaklık istiyorsanız, Bose QuietComfort 20 seçebileceğiniz en iyi kulaklık olabilir. Kullanıcılar tarafından da oldukça beğenilen kulaklık, en iyi kulak içi oyuncu kulaklıklarından biri. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Airpods'tan bile daha düşük gecikme hızına sahip Razer Hammerhead:

Pil Ömrü: 4 saat (şarj kutusuyla birlikte 12 saat)

Bağlantı: Bluetooth (10 metreye kadar)

Gürültü Engelleme: Yok

Ağırlık: 45 gram

Uyumluluk: PC, Android, iPhone

Mikrofon: Var

Razer Hammerhead True Wireless kulaklıkları, açılı uçları ve ince bir gövdesi ile Apple'ın AirPods tasarımını anımsatmasına rağmen, ses kalitesinden ödün vermeden dah uygun fiyatlı bir alternatif sunuyor. Herhangi bir gürültü engelleyicisi bulunmamasına rağmen, eski moda bir yaklaşımla dış sesleri bloke etmenize izin veren iyi bir ses seviyesinde sağlam bas ile şaşırtıcı derecede bir denge elde edebilirsiniz.

İster telefonla konuşun, ister Discord’da arkadaşlarınızla oyun kritikleri yapın, Razer Hammerhead’in mikrofonu harika iş çıkarıyor. Razer Hammerhead True Wireless, 60 ms gecikmesiyle Apple AirPod’lardan daha hızlı bir sürede sesi kulağınıza iletiyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Oyuna özel tasarlanan Razer Hammerhead Duo

Pil Ömrü: Kesin olarak belli değil

Bağlantı: 3,5 mm

Gürültü Engelleme: Yok

Ağırlık: 17 gram

Uyumluluk: Android, PC, PS4, Xbox

Mikrofon: Var

Razer Hammerhead Duo, örgülü kablosuyla alüminyumdan yapılmış kulaklık bölümleri ile oldukça kaliteli bir his sağlıyor. Dengeli bir ses deneyimi için çift sürücü kullanan kulaklık, derin basları orta ve yüksek frekanslardan ayırabiliyor. Kablo üzerinde mikrofon ve kontroller için birer düğme içermesi sayesinde, kulaklığa gelen sesin seviyesini kablosundan kontrol edebilirsiniz. Dengeli ses performansı, kullanımı kolay kontrolleri ve kaliteli yapısıyla Razer Hammerhead Duo, piyasadaki en iyi oyun kulaklarından biri. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Orta segment, rakiplerine göre uygun fiyatlı: HyperX Cloud Earbuds

Pil Ömrü: Kablolu

Bağlantı: 3,5 mm

Gürültü Engelleme: Yok

Ağırlık: 19 gram

Uyumluluk: Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Mobil (yalnızca 3,5 mm)

Mikrofon: Var

Başlangıçta bir Nintendo Switch kulaklığı olarak kullanılmak üzere tasarlanan HyperX Cloud Earbuds, dolaşmamak üzerine tasarlanmış kırmızı bir kabloya sahip. Her ne kadar Nintendo oyuncuları için baş tacı olsa da, 3,5 mm jakı ile herhangi bir konsolda kullanılabilir. Kulaklığın mikrofonu online oyunlarda arkadaşlarınızla konuşabilmeniz için iyi bir iş çıkarıyor, hatta sesli toplantılarda da performansı oldukça etkileyici.

Listedeki diğer kulaklıklara nazaran daha uygun fiyatlı olan HyperX Cloud Earbuds, fiyatına göre epey sağlam bir bas performansı sağlıyor. Ancak aldığınız kulaklıkla yüksek baslar içeren müzikler dinlemek istiyorsanız HyperX Cloud Earbuds’ın basları, bu tür bir kullanımda eksik kalıyor. Düzgün bir taşıma çantası ve birden fazla kulaklık ucu bulunan HyperX Cloud Earbuds, tam bir fiyat performans ürünü. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kablolu üst segment kulaklık: 1MORE Triple Driver

Bağlantı: 3,5 mm

Gürültü Engelleme: Var

Ağırlık: 18 gram

Uyumluluk: PC, PS4, Xbox, Android

Mikrofon: Var

Etkileyici bir ses kalitesi sunan ve nispeten uygun fiyata satılan 1MORE Triple Driver, son derece şık bir kulaklık. Kulaklığa adını veren üçlü sürücüler, verilen basların boğulmaması için yüksek ve alçak uçlarda dengeli bir ses kalitesi sağlıyor. Bu de kulaklığı hem oyun hem de müzik için harika bir alternatif haline getiriyor.

Kutusundaki birçok silikon uçla, kulağınıza uyum sağlayacak ve ortam gürültüsünü engelleyecek bir boyut bulabilirsiniz. Ancak listedeki pek çok kulaklıkta olduğu gibi 1MORE Triple Driver’da da gürültü engelleyici bulunmuyor. Alüminyum kulaklıkları ve örgü kablosuyla sağlam bir yapısı olan kulaklığın birçok farklı rengi bulunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Piyasanın en kaliteli oyun kulak içi oyun kulaklıklarından Sennheiser IE 80

Pil Ömrü: Kablolu

Bağlantı: 3,5 mm

Gürültü Engelleme: Yok

Ağırlık: 300 gram

Uyumluluk: PC, PS4, Xbox, Android

Mikrofon: Yok

Sennheiser, kulağınıza tam oturan yapısıyla, Alman kalitesini kullanıcılarına gösteriyor. İki yıllık garanti süresiyle, piyasadaki en iyi kulaklık markalarından biri olan Sennheiser, IE 80 modeli ile listemize giriyor. Ses meraklıları için özel olarak tasarlanan kulaklık, ortalama kulak içi kulaklıklardan biraz daha küçük. Kulaklıkların silikonları, bugüne kadarki en dayanıklı ve sağlam korumayı sağlıyor.

Listedeki diğer kulaklıklara göre fiyat konusunda biraz premium olmasına rağmen Sennheiser kulaklıkları, kalitesi sayesinde ömür boyu kullanabilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Listenin en uygun fiyatlı ürünlerinden: Sony MDRXB50

Pil Ömrü: Kablolu

Bağlantı: 3,5 mm

Gürültü Engelleme: Yok

Ağırlık: 8 gram

Uyumluluk: PC, PS4, Xbox, Android

Mikrofon: Var

İlginç bir model ismiyle Sony MDRXB50, tam bir fiyat performans ürünü. Sony tarafından sunulan en ucuz kulaklıklardan biri olan Sony MDRXB50’nin sevilmesinin nedeni fiyatına göre sağladığı ses kalitesi. Kendi fiyat aralığında diğer Sony kulaklıklardan daha fazla basa sahip olacak şekilde tasarlanan kulaklıklar, amaçlarını yerine fazlasıyla getiriyorlar. Kulağa oldukça rahat bir şekilde oturmaları ve entegre bir mikrofonla gelmeleri, kulaklığı çoğu oyuncu için tercih edilen bir seçenek haline getiriyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Hem kablolu hem kablosuz olabilen Shure SE215

Pil Ömrü: Kablolu

Bağlantı: 3,5 mm

Gürültü Engelleme: Var

Ağırlık: 439 gram

Uyumluluk: PC, PS4, Xbox, Android

Mikrofon: Var

Shure SE215 ses izolasyonlu kulaklıklar, dayanıklılık isteyen kullanıcılar için mükemmel bir seçim olabilirler. İncelemeler, kullanıcıların hor kullanmaya karşı oldukça sağlam olduğunu söylediğini gösteriyor. Profesyonel müzisyenler tarafından test edilen bu kulaklıklar, oldukça kaliteli bir gürültü engelleyicisiyle gelmekteler. Dayanıklı ve güçlü kabloları ve jakları takılı olduğu yerden kolaylıkla çıkmıyor ve asla deforme olmuyor.

Shure’un SE215 modeli çıkarılabilir bir kablo ile geliyor, bu da kullanıcıya kulaklığı özelleştirme imkanı sağlıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.