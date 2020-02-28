Çok Az Sayıda İnsanın Duyabildiği Kulağın Oluşturduğu Ses

Kulağın içinde bulunan bir kasın gerilmesi, ortaya gürleme benzeri bir sesin çıkmasına neden oluyor. Bazı insanlar, bu kası bilinçli bir şekilde kontrol ederek sesi istekleri dahilinde çıkarım duyabiliyorlar.

Gözünüzü ve kulağınızı kapatıp, yüzünüzü kastığınızda gürleme benzeri bir ses duyacağınızı biliyor muydunuz? Aslında birçok insan tensor timpani kasının ortaya çıkarabileceği bu şaşırtıcı sesi bilmiyor. Çevredeki gürültüleri engelleyen tensor timpani kasının kasılması, gürlemeye benzer bir sesin duyulmasına neden oluyor.

Massimo isimli bir Twitter kullanıcısı, insanların bir kısmının tensor timpani kasını isteyerek kontrol edebileceğini, kasın kasılması sonucunda titreşim ve ses üretildiğini yazdı. Massimo, üretilen sesin bir gürlemeye benzediğini belirtti.

Massimo tarafından paylaşılan bilgi aslında 1884’ten beri biliniyor. Buna rağmen birçok insan Massimo’nun paylaştığı bilgiye şaşırdı ve paylaşımın altına, onlarca cevap yazdılar.

Tensor timpani kasını kontrol edip bir ses elde etmek için gözünüzü kapatarak yüzünüzdeki kasları kasmayı deneyin. Birçok insan bu şekilde tensor timpani kasını kasarak, bir gürleme sesini duyduğunu söylüyor. Bazı insanlar sesi, gök gürültüsüne benzer bir ses olarak tanımladılar.

Peki gerçekte bu ses nedir? Tensor timpani kası, fırtınalar ve kendi sakız çiğneme sesimiz gibi yüksek sesleri soğuran bir kastır. Kas gerilerek, titreşimleri azaltan ve sesin algılanan yüksekliğini azaltan kulak zarını gerer. Bu şekilde kulak yüksek seslerden korunmuş olur. Bazı insanlarda, sönümlenecek yüksek ses olmadığında tensor timpani kasları büzülebilir. Gözümüzü kapatarak bu kası kasmayı denediğimizde de duyduğumuz ses kasın kendi titreşimlerinin ortaya çıkardığı sestir.