LetsGoDigital, Apple'ın iddialar kapsamındaki otomobili için bir konsept tasarım oluşturdu. Apple'ın "Magic Mouse"undan esinlenerek oluşturulan konsept tasarım, aracın sert eğimlere sahip bir yapısının olacağını gösteriyor. Ortalık bu kadar karışmış durumdayken Apple cephesi ise sessizliğini korumaya devam ediyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, şu sıralar sadece "Project Titan" olarak isimlendirilen otomobil projesiyle gündemde. Aslında yıllardır bilinen ancak bir türlü doğrulanamayan, doğrulansa bile herhangi bir gelişmenin yaşanmadığı projeyle ilgili ortaya atılan son iddialar, Apple'ın üzerinde çalıştığı otomobilin gerçekten de yaklaşmakta olabileceğini gözler önüne seriyor.

Apple'ın otomobil projesiyle ilgili iddialar ortalığı karıştırmıştı. İddialarla ilgili açıklamalarda bulunan ilk isim Elon Musk olurken, sosyal medya kullanıcıları da bu otomobille ilgili mihazi yaklaşımlarını eksik etmediler. Project Titan ile ilgili son hamleyse daha çok akıllı telefonlarla ilgili konsept tasarımlar oluşturan LetsGoDigital'den geldi. Apple'ın faresi olan "Magic Mouse"tan esinlenerek bir konsept tasarım oluşturan ekip, otomobilinin nasıl görünebileceğini ortaya koydu.

Apple'ın otomobili, işte böyle bir tasarıma sahip olabilir

Tasarım ekibi, Apple tarafından piyasaya sürüleceği söylenen otomobilin, Magic Mouse gibi eğriliklere sahip olabileceğini düşünüyor. Ayrıca tasarımcılara göre Apple'ın otomobili, arabanın tavanını tamamıyla kaplayan bir cam tavana sahip olacak. Hem ön hem de arka kısmında oldukça ince yapıda farların bulunacağını tahmin eden LetsGoDigital'e göre Apple'ın otomobili, fütüristik bir yapıya sahip olacak.

Apple, otomobil projesiyle ilgili detaylı bilgi vermedi. Ancak iddialara göre bu otomobil, otonom sürüş sistemine sahip olacak. Ayrıca Apple'ın, bu otomobil için Elon Musk'a göre tuhaf olan bir batarya teknolojisi üzerinde çalışıyor. Musk, bu teknoloji için kendilerinin de uğraştığını ancak verimlilik sorunları yaşadıklarını söylüyor. Musk'a göre Apple'ın üzerinde çalıştığı bataryayı istenen seviyeye getirmek, elektrokimyasal açıdan imkansız.

Son iddialara göre Project Titan için planlanan çıkış tarihi 2024. Ancak kaynaklar, pandemi sürecinin otomobili de etkileyebileceğini, Apple'ın 2025 yılına erteleme yapabileceğini söylüyorlar. Ortalık bu denli karışmışken Apple'ın ne zamana kadar sessiz kalacağı şu an için bilinmiyor. Apple'ın otomobil projesi, önümüzdeki süreçte de gündemin en önemli maddelerinden bir tanesi olacak gibi görünüyor.

Konsept tasarım için oluşturulan video ise şöyle