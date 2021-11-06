Koronavirüs salgınıyla tüm dünyayı etkisi altına alan yarı iletken çip krizi, otomotiv sektörünü etkilemeye devam ediyor. Lüks otomobil üreticisi BMW'nin yaşanan çip krizi nedeniyle bazı modellerinde tasarım değişiklikleri yapacağı duyuruldu.

Günümüzde birçok otomobil markası araç tasarımında dokunmatik ekran teknolojisinden yararlanıyor. Ancak bu yıl birçok alanda karşılaşılan çip sorunu, araçlarda yer alan dokunmatik ekran üretimini de etkiledi.

Alman otomotiv üreticisi BMW yaşanan çip krizi nedeniyle donanımında değişiklik yapmaya karar verdi. Bimmerfest adlı otomobil forumunda paylaşılan bir gönderiye göre kullanıcılarının tercihlerine bağlı olarak bazı BMW modellerinde dokunmatik ekran yer almayacak.

BMW bazı modellerinde dokunmatik ekranları kaldıracak

2021’in başında başlayan ve hala devam eden küresel çip tedarik sorunu otomotiv üreticilerine ciddi zararlar verdi. Alman otomotiv üreticisi BMW de çip krizinden fazlasıyla etkilense de yılın üçüncü çeyreğinde kârını %50’ye kadar arttırmayı başardı. Ancak yine de yaşanan kriz nedeniyle yıl boyunca yaklaşık 100 bin otomobilin üretilemeyeceği tahmin ediliyor.

Yaşanan kriz üretilecek araçların tasarımında da değişikliklere yol açtı. Şirket belli ki elde ettiği satış başarısını korumak için bazı değişikliklere ihtiyaç duydu. BMW, bünyesindeki üretim seviyesini korumak için bazı modellerinde yer alan dokunmatik ekranları kaldırma seçeneği getiriyor. Verilen bilgiye göre BMW 3, BMW 4, BMW X5, BMW X6, BMW X7, BMW Z4 modellerine 6UY “Dokunmatik Ekranın Silinmesi” seçeneği getirilecek. Dokunmatik ekran fonksiyonu olmadan üretilen tüm araçlara 500 dolar indirim uygulanacak.

Belirtilen modellerde dokunmatik ekran işlevi olmayacak.

Park Asistanı Paketi olan araçlar, 6UY ile birleştiğinde Yedekleme Asistanı özelliğini de kaybedecek.

Bilgi ve eğlence sisteminin (Apple CarPlay ve Android Auto dahil) diğer tüm işlevleri etkilenmeden kullanılabilecek.

6UY seçeneğine sahip araçların üretimine önümüzdeki günlerde başlanılması bekleniyor.

