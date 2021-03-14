Çok Küçük Sıcaklık Artışı Bile Orman Yangınlarını Etkiliyor

Yeni bir araştırma, küresel ısınmanın orman yangınları üzerinde ne kadar büyük etkisi olduğunu ortaya koydu. Yarım derecelik sıcaklık artışı bile, özellikle üzerinde insan yaşamı bulunmayan bölgeleri çok ciddi etkiliyor.

Günlük hayatımızda sıcaklığın 1,5 derece artmasıyla 2 derece artması arasında çok bir fark hissetmiyor olsak da bu yarım derecelik fark bile söz konusu küresel ısınma olduğunda ciddi sorunlara neden olabiliyor. Yakın zamanda yapılan uluslararası bir araştırma da bu durumu ortaya koydu.

10 Mart 2021'de sonuçları açıklanan araştırmaya göre yarım derecelik küresel sıcaklık artışı bile orman yangınlarını çok ciddi şekilde etkiliyor. Özellikle de insan yaşamı bulunmayan bölgeler, yaşanan sıcaklık artışından etkileniyor.

Yarım derece sıcaklık artışı bile dikkat çekiyor

ABD'de Utah Eyalet Üniversitesi'nden Matthew LaPlante'nin de yazarları arasında bulunduğu makale, 3 Mart'ta Environmental Research Letters'da yayımlandı. Makalede, HADAW (Yarım derece ek küresel ısınma) adı verilen bir olgunun yangın durumuna olan etkisi incelendi.

Araştırmanın sonuçlarına baktığımızda özellikle Akdeniz, Amazon Yağmur Ormanları ve Afrika Savanası için küresel sıcaklık artışının yangın riskini çok daha fazla arttırdığını görüyoruz. Ayrıca daha yüksek sıcaklık, herhangi bir yangının büyüme oranını ve süresini de ciddi şekilde etkiliyor.

Çalışmayı yapan bilim insanları ayrıca Avustralya ve Endonezya gibi bölgelerde yangınların zirve noktaya ulaşabileceği uyarısında da bulunuyor. 2020'nin başlarında Avustralya'yı saran yangınlar uzun süre dünyanın gündemi olmuştu.

Küresel ısınmayı durdurmak gerekiyor

Yangın kontrolü anlamında baktığımızda da küresel ısınmanın ne kadar büyük bir risk olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Araştırmacılara göre küresel ısınmayı sıcaklığı yarım derece daha aşağıda tutabilmek hem çok sayıda hayatın kurtulmasına hem de milyarlarca doların korunmasına yardımcı olacaktır.

Dünya çapında karbon salınımını azaltmak ve küresel ısınmayı durdurmak için çalışmalar devam ediyor. Küresel ısınmayı durduramazsak Dünya üzerindeki yaşam sona ermeyebilir ancak insanlığın devamı için söylemek çok mümkün değil.