Çernobil Orman Yangınlarını Gösteren Uydu Görüntüsü

Planet Labs, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Vladimirovka Kotovskogo köyü yakınlarında çıkan orman yangınlarının uydudan çekilmiş bir görüntüsünü yayınladı. Paylaşılan görüntü, yangınların hayalet şehir Pripyat yakınlarında devam ettiğini gösteriyor.

Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği’nin nükleer üssü olarak kullanılan Çernobil yakınlarında geçtiğimiz cumartesi günü orman yangını çıkmıştı. Bölgedeki yangınlar hâlâ devam ederken Planet Labs tarafından paylaşılan uydu görüntüleri, yangınların Çernobil Nükleer Santrali’ne doğru yaklaştığını gösteriyor.

Orman yangınları, ilk olarak 1986 yılında santralin etrafında 1.000 kilometrekarelik bir alanda başlamıştı. Yangınlar sonucu radyasyon seviyelerinin normalden 16 kat daha fazla ölçüldüğü fark edildi. Bu noktada artan radyasyon seviyeleri, alevlerle savaşmakla görevlendirilen itfaiye ekiplerinin sağlığı ve güvenliğiyle ilgili endişelere neden oldu.

Çernobil yangınlarının uydu görüntüsü:

Çekilen uydu görüntüleri, yangınların şu anda hayalet şehir Pripyat’ın yaklaşık 8 kilometre iç kısmında devam ettiğini gösteriyor. Çekilen görüntülerin bu hafta sonu başlayan yangınlarla aynı olup olmadığı belli değil. Geçtiğimiz günlerde yerel basında yer alan haberlerde bölgede farklı yangınların tespit edildiği de söylenmişti.

Bölgede insan müdahalesinin olmaması, çok sayıda ölü orman ve yaprağın bulunması, bölgenin doğal olarak yangınlara karşı savunmasız hâle gelmesine neden oluyor. 2014 yılında yapılan bir araştırma, Çernobil’in gelecekte bölgenin %10 ila %100’ünü kapsayan daha fazla yangına maruz kalması durumunda 'ciddi miktarlarda radyasyonun' Orta ve Doğu Avrupa’yı olumsuz yönde etkileyeceğini söylüyor.

Başkent Kiev'in yangınlardan etkilenmediği söyleniyor:

Nükleer patlamanın üzerinden 34 yıl geçmiş ve vahşi hayvanlar bölgeye geri dönmeye başlamış olsa da Çernobil’in altında hâlâ daha yüksek oranlarda radyasyon bulunuyor. Bu noktada araştırmacılar, bölgedeki yangınlarla bu radyasyonun dışarıya çıkmasından endişe ediyorlar.

Öte yandan Ukrayna hükûmeti, başkent Kiev ve çevresindeki banliyölerin yaklaşık 100 kilometre güneydeki yangınlardan etkilenmediğini ve orada radyasyon seviyelerinin normal olduğunu söylüyor. Bununla birlikte araştırmalar, giderek artan iklim değişikliğinin bölgedeki kuraklığı artırdığını ve yangınlar için ideal koşullar yarattığını belirtiyor.