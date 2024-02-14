İkonik Türk dizisi Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleri için geri sayımın başladığı iddia edildi. Kaynaklara göre "Kurtlar Vadisi Kaos" olarak isimlendirilecek dizi, çevrim içi dizi ve film platformu Exxen'de yayımlanacak.

Türk dizi tarihinin ikonik hâle gelen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fenomen dizinin, önümüzdeki dönemde yeniden seyirci ile buluşacağı iddia edildi. Sektör kaynaklarına göre "Kurtlar Vadisi Kaos" olarak anılacak yeni dizi, bir çevrim içi dizi ve film platformu aracılığı ile seyirciye ulaşacak.

İlk kez 2003 yılında tanıştığımız Kurtlar Vadisi, yıllar boyunca çok sevilen bir yapımdı. İnsanlar, perşembe günleri ekran başına geçer ve Kurtlar Vadisi izlerdi. Zaman içerisinde film uyarlaması da yapılan dizi, şimdi yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkacak gibi görünüyor.

Exxen'de yayımlanacak

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre Kurtlar Vadisi Kaos, bu kez TV ekranlarında değil, Acun Ilıcalı'nın çevrim içi dizi ve film platformu Exxen'de yayımlanacak. Fenomen dizinin platforma nasıl bir katkı sağlayacağı şimdiden merak konusu.

Necati Şaşmaz, Polat Alemdar rolüyle geri dönebilir!

Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili detaylar oldukça sınırlı. Bu bağlamda; oyuncu kadrosu ve konusu gibi hususlar, büyük oranda bilinmezliğini koruyor. Ancak oyuncu kadrosune ilişkin olarak geçmişte yapılan bazı açıklamalar var.

Kurtlar Vadisi dizisinin en ikonik karakteri, Polat Alemdar'dı. Necati Şaşmaz tarafından canlandırılan karakter, kimiler için rol model olmuştu. Necati Şaşmaz'sa geçmişte yaptığı bir açıklamada, "397 bölüm oynadım, ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak." ifadelerini kullanmıştı. Hâl böyle olunca Şaşmaz'ın diziye döneceği ihtimali oldukça yüksek.