Bir Zamanlar Makarna Satan Samsung Hakkında 10 Gerçek

Tüketici teknolojilerine yön veren firmalar hakkında bilgi sahibi olmanız için hazırladığımız köşemiz devam ediyor. Bu hafta konuğumuz, bir zamanlar Noodle satan Samsung.

Son yılların en büyük akıllı telefon üreticisi olan Samsung, ürettiği telefonların yanı sıra birçok tüketici elektroniği, yazılım ve hatta otomobil sektörlerinde bile faaliyet gösteriyor. Bir zamanlar, uzak doğuya özgü olan makarna türü "noodle" üretmek için kurulan Samsung'dan söz ediyoruz.

1938 yılında kurulan Samsung’un bugüne kadar geçirdiği süreçte, muhtemelen bilmediğiniz birçok ilginç gelişme yaşandı. Şimdi gelin hep beraber bu gelişmeleri inceleyelim.

10. Samsung Şirketler Grubu, Güney Kore’nin milli gelirinin önemli bir kısmını oluşturuyor:

Güney Kore’nin teknoloji devi Samsung, ülke ekonomisinde çok önemli bir paya sahip. Güney Kore’nin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %16’sı kadar piyasa değerine sahip olan Samsung, doğal olarak ülkenin en büyük şirketi konumunda.

Güney Kore GSYİH: 1,531 trilyon dolar

Samsung Piyasa Değeri: 281.5 milyar dolar

9. Güney Kore’nin Savunma Sanayii’nde Samsung’un imzası var:

Birçok sektörde faaliyet gösteren teknoloji devi, Kore ordusunun filosunda bulunan KF-16 savaş uçaklarının da geliştiricisi konumunda. Samsung, uzun yıllar önce havacılık bölümünü Kore Havacılık ve Uzay Sanayii’ye devrederek savaş uçakları geliştirmeyi bıraktı.

8. Üç yıldız:

Korece’de “üç yıldız” anlamına gelen Samsung’un bu ismi, şirketin güçlü ve büyük olduğunu simgeliyor.

7. Samsung’un en çok satan telefonu:

Samsung’un en çok satan akıllı telefonunun Galaxy S4 olduğu bir gerçek. Fakat Samsung’un tüm telefonları arasında kıyaslama yaptığımızda lider değişiyor. 2009 yılında piyasaya sürülen Samsung E1110, 2012 yılına kadar üretildi ve toplamda 150 milyon satıldı. Aynı zamanda E1110, tüm telefonlar arasında da 8. sıraya yerleşti.

6. Samsung, Android ve iOS çıkmadan uzun bir zaman önce akıllı telefon üretmişti:

Samsung, ilk akıllı telefon üreticisi olmayabilir ancak akıllı telefon sektörüne adım atan ilk şirketlerden biri. Koreli üretici, 2001 yılında renkli ekrana sahip PDA telefonu SPH-i300’ü ABD’de satışa çıkarmıştı. Bu cihaz, Palm OS ve ABD’li operatör Sprint’in özel bir ağı sayesinde telefon konuşmaları yapabiliyordu.

Not: Akıllı telefonların eski jenerasyonu olarak nitelendirebileceğimiz PDA’lerin birçoğu telefon konuşması yapma imkanı sunmuyordu.

5. O halde en çok satan akıllı telefonu hangisiydi?

Samsung’un ürettiği akıllı telefonlar arasında en çok satan cihaz, şirketin 2013 yılı amiral gemisi Galaxy S4 oldu. Toplamda 80 milyon satış rakamına ulaşan Galaxy S4, Samsung’un en çok satan akıllı telefonu olmakla kalmadı; aynı zamanda en çok satan Android telefon olmayı başardı. Buna ek olarak Galaxy S4, tüm akıllı telefonlar arasında da üçüncü en çok satılan telefon oldu. Bu listenin başında ise iPhone 6 / 6 Plus ve Symbian tabanlı Nokia 5230 bulunuyor.

4. Samsung, kendi fabrikasında üretime önem veriyor:

Samsung, Apple’ın aksine dünya genelinde birçok fabrikaya sahip ve ürünlerini Foxconn gibi üreticiler yerine direkt olarak kendi fabrikalarında üretmeyi tercih ediyor. Şirketin ürün gamında bulunan ürünlerin %90’ı tamamen Samsung tarafından üretiliyor.

3. İlk akıllı saat Samsung'dan gelmişti:

Akıllı saatler son birkaç yıldır hayatımıza girmiş olsa da Samsung, bu teknolojinin bir benzerini 1999 yılında geliştirmişti. SPH-WP10 adlı “saat telefon”, saati gösteriyor olmasının yanı sıra 90 dakikaya kadar telefon görüşmeleri yapmanıza olanak sağlıyordu. Monokrom LCD ekranlı cihazda rehberdeki kişileri bulmak için kullanılan bir sesli asistan bile bulunuyordu.

2. Samsung, Android’i satın alabilirdi ama almadı, hatta adeta dalga geçerek eşliğinde Android geliştiricilerini geri çevirdi:

Fred Vogelstein’ın “Dogfight: How Apple and Google Went to War and Started a Revolution” kitabında anlatılanlara göre 2004 yılında Android geliştiricileri, projelerine destek olacak bir şirket arayışı içindelerdi. Bunun için Samsung’un Güney Kore’deki merkezine giden Andy Rubin ve ekibine 20 kişilik Samsung yönetim kadrosunun tepkisi ise koca bir sessizlik olmuştu. Ayrıca Andy Rubin, Samsung yöneticilerinin toplantı odasının dışına çıkıldığında kendilerine kahkahalar atarak güldüğünü de belirtiyor.

Bu olaydan iki hafta sonra ise Google ile görüşmeye giden ekip, startup’ları için 50 milyon dolarlık bir yatırım almayı başardı. 2005 yılının başlarında yapılan ortaklığın sonucu olarak Google ve Android ekibi, işletim sisteminin geliştirilmesini tamamladı ve 2008 yılında kullanıma sundu. Ne ilginçtir ki Samsung, zamanında gülerek gönderdiği ekibin işletim sistemini şu an birçok cihazında kullanıyor.

1. Gelelim şu makarna olayına. İşte karşınızda noodlecı Samsung:

Samsung’un şu an bulunduğu konumu düşündüğünüzde bu, kulağınıza oldukça saçma gelebilir. İnanması güç olsa da Lee Byung-chull, 1938 yılında kendi noodle’larını üreten bir şirket olan Samsung’u kurdu. Gördüğünüz fotoğraf ise üç yıldız anlamına gelen Samsung’un noodle ürettiği zamanlar kullandığı logosu.

1970 yılında 12 inçlik bir siyah-beyaz televizyon üreten Samsung, elektronik sektörüne ilk olarak bu cihazla adım atmıştı. Oldukça ilginç bir hikayesi olan Samsung’un bugün ulaştığı konum ise birçok teknoloji şirketini kıskandıracak düzeyde.

