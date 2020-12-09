Kuyruğuna 5 TL Verilecek Balon Balığı Teslimatı Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın balon balığı avcılığını teşvik uygulaması başladı. Bugünden itibaren balık satış noktalarına teslim edilen balon balığı kuyruğu başına 5 TL ödeme alınacak.

Geçtiğimiz hafta (2 Aralık) itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı, balon balığı avcılığına yönelik yeni bir teşvik uygulaması başlatacağını duyurmuştu. Tebliğe göre kuyruk alımı, tebliğin yayınlanmasından 5 iş günü sonra başlayacaktı ve bu kapsamda balıkçılar, bugün itibarıyla yakaladıkları balon balıklarının kuyruklarını teslim etmeye başladılar.

Akdeniz’e Kızıldeniz’den geçiş yapan ve hem balıkçıların ekipmanlarına hem de yerel sualtı ekosistemine zarar veren, hatta kendi türünü dahi yiyebilen balon balıklarının Türk kara sularındaki sayısının söz konusu uygulama ile birlikte azaltılması hedefleniyor. Uygulama kapsamında balıkçılar, tuttukları balon balığının kuyruğunu keserek ibraz etmeleri durumunda kuyruk başına 5 TL ödeme alıyor.

Teslim edilen balon balıklığı kuyrukları için ödeme daha sonra yapılacak

Balıkçılar tarafından getirilen kuyruklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından tek tek inceleniyor. Görevliler, sayılan kuyruk başına 5 TL ödeme yapılması için tutacak tuttu ve kuyrukların bulunduğu poşetleri mühürledi. Yapılan açıklamalarda ödemelerin daha sonra yapılacağı ifade edildi.

Sabahın erken saatinde balık satış noktasına gelerek yakaladığı balon balıklarının kuyruklarını teslim eden Ahmet Telçekiç, “Poşetimde 400 adet balon balığı kuyruğu var. Burada görevliler sayıp kuyruk başına 5 TL ödeme yapacak.” ifadelerini kullanırken; bir diğer balıkçı Ümit Durmaz ise, “Bu balıklar bize yıllarca zarar verdi. Ne olta ne ağ kaldı. Tutabildiğim kadarıyla getirdim. Özellikle balon balığı avlamak için denize açılmıştım” şeklinde konuştu.