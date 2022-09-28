Tayvan merkezli motosiklet devi Kymco, Türkiye'de montaj tesisi açmak üzere çalışmalara başladığını açıkladı.

Uzak Doğu, Asya, Avrupa, Güney ve Kuzey Amerika’da ürünlerini piyasaya süren Tayvan merkezli motosiklet üreticisi Kymco, bugün heyecanlandıran bir haberle gündeme geldi. Ülkemizde Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen şirket, Türkiye’deki motosiklet üretme planlarını açıkladı.

Kymco CEO’su Chun-Ping Ko ile Doğan Trend Otomotiv Grubu CEO’su Kağan Dağtekin ve Doğan Trend Otomotiv Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Acar’ın katılımıyla gerçekleşen Kymco CV3’ün Türkiye lansmanında sürpriz yatırım müjdesi açıklandı.

Çalışmalar en kısa sürede başlıyor:

Kymco CEO’su Chun-Ping Ko, Türkiye’de bir montaj tesisi kurmanın olasılığını değerlendirmeye başladıklarını açıkladı. Doğan Trend Otomotiv Grubu CEO’su Dağtekin de Kymco ekibinin ziyaretinde üretim konusunda ikna olduklarını ifade etti. Dağtekin, en kısa sürede çalışma gruplarının kurulacağını ve üretim için uygun model ile birlikte diğer önemli hususların değerlendirilmeye başlanacağını belirtti.

Montajla başlayan iş birliği, Avrupa’ya ihracata kadar uzayacak:

Dağtekin, yeni iş birliğinde ilk hedefin Türk pazarına uygun ürünlerin üretimi olduğunu, sonrasında yerlileştirme oranının artırılması olacağını paylaştı. CEO, uzun vadede ise Türkiye’den Avrupa’ya ihracat yapabilmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Karşınızda Kymco'nun Türkiye'de satışa sunduğu yeni motosikleti: Kymco CV3

Üç tekerli scooter modeli olan yeni Kymco CV3, kişiselleştirilebilir sürücü sırt desteği, anahtarsız çalışma sistemi, sele altı güç çıkışı, ısıtmalı elcik ve ayarlanabilir ön cam gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor. 280 kilogram ağırlığındaki motor, 4 kademe ayarlanabilen fren sistemi ve manuel el freni gibi özellikleri de barındırıyor.

Kymco CV3, siyah ve yeşil renk seçenekleriyle 369.900 TL'den satışa sunuldu.