Türkiye'nin gündeminde geçtiğimiz hafta iki dizi yer alıyordu: Soya soya soyacak yer bırakmayan La Casa de Papel ile Türk izleyicisinin gönlünde yarım kalmış bir hikaye olan Leyla ile Mecnun. Peki hangi dizi daha çok arandı?

Türkiye'de en büyük hobilerimizden biri şüphe yok ki dizi izlemek. Türk dizi izleyicisinin son yıllarda bir türlü kopamadığı pek çok dizi var. Bunlardan biri La Casa de Papel, diğeri de yıllar önce yayından kalkmış olmasına rağmen Leyla ile Mecnun.

Her iki dizi de elbette ki internet aramalarına konu oldu. Dünyanın en büyük arama motorunun da sahibi olan Google'ın Trendler'ine baktığımızda hangi dizinin daha çok arandığını da görebiliyoruz. Buna göre kazanan neredeyse her ilde aynı: La Casa de Papel

Haritayı kırmızıya boyayan dizi

Google Trendler'e baktığımızda öne çıkan yapımın La Casa de Papel olduğunu görüyoruz. Haritanın neredeyse tamamı kırmızı renkle kaplanmış durumda. Sadece Çankırı ilinde Leyla ile Mecnun'un daha önce olduğunu görüyoruz. Bu ilde Leyla ile Mecnun, %58'e %42 ile üstünlük kurmuş durumda.

Diğer illerimizde ise La Casa de Papel'in üstünlüğü bulunuyor. Bazı illerde aranma oranları oldukça yakın olsa da bazı illerde fenomen İspanyol dizisinin bariz bir üstünlüğü bulunuyor. Genel olarak baktığımızda ise La Casa de Papel'in çok daha fazla arandığını görüyoruz.

İspanyol dizisiyle ilgili bir başka dikkat çekici nokta ise yapılan aramalarda "La Casa de Papel Kıvanç Tatlıtuğ" sorgusunun yükselişi. Bir dönem ünlü oyuncunun dizinin final sezonunda yer alacağı ve "İstanbul" karakterine can vereceği iddia edilmişti.

İki ünlü dizinin arama sonuçlarına baktığımızda üstünlük bariz şekilde La Casa de Papel'de gözüküyor. Siz bu iki yapımdan hangisinin gümüş ekrana dönüşü için daha çok heyecanlandınız?