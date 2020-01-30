Nijerya'da Ortaya Çıkan Lassa Virüsü Nedir? Nasıl Bulaşıyor?

Dünya, Çin'de ortaya çıkan Corona virüsü nedeniyle panik halindeyken yeni bir salgın da Nijerya'da ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl 170 kişinin hayatını kaybettiği salgın, bu yıl ise 41 kişinin ölümüne yol açmış durumda. Özellikle Afrika ülkelerinin, bu salgın için dikkatli olmaları gerekiyor.

Tüm dünya Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın pek çok yerine yayılan Corona virüsünü konuşurken şimdi de Nijerya'dan gelen bir haber, insanları panikletti. Nijerya'da 41 kişinin hayatına mal olan ve farklı ülkelerde de görülmeye başlanan lassa ateşi hastalığı da tıpkı Corona virüsü gibi uzunca bir süre gündemi meşgul edecekmiş gibi görünüyor.

Lassa ateşi hastalığına neden olan şey de "Lassa" olarak adlandırılan bir virüs. Virüs için bölgede gerekli önlemler alınmaya çalışıyor olsa yeni bir salgının daha habercisiymiş gibi görünüyor. Çünkü yaşanan olaylar ve uzmanların açıklamaları, insanların Corona'dan sonra şimdi de Lassa konusunda dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor.

Lassa ateşi nedir?

Aslına bakacak olursak Lassa ateşi, geçmiş dönemlerde de görülmüş olan bir hastalık. İlk kez 1969 yılında yine Nijerya'da görülmüş olan hastalık; Liberya, Gana ve Togo gibi ülkelerde de ortaya çıkabiliyor. Nijerya'nın en büyük problemlerinden bir tanesi olan lassa ateşi hastalığı, geçtiğimiz yılki salgında 170 kişinin hayatına mal olmuştu.

Lassa virüsü nasıl bulaşıyor ve etkileri neler?

Lassa virüsü de ne yazık ki Corona gibi hayvanlar aracılığıyla insanlara bulaşıyor. Lassa virüsü, farelerin dışkısında bulunuyor ve buradan da insanlara bulaşıyor. İnsandan insana da geçen virüs, kanamalı ateş ve en nihayetinde de ölüme yol açıyor. Virüsün bir insandan başka bir insana bulaşması, yakın temas aracılığıyla gerçekleşiyor.

Lassa ateşinin Türkiye'de görülme ihtimali var mı?

Bilim insanlarına göre Lassa virüsünün Türkiye'ye gelme ihtimali elbette var. Şöyle ki; lassa ateşi, bir virüs aracılığıyla insanlara bulaşıyor. Dolayısıyla Lassa, Corona veya başka bir virüs, her an bir ülkede ortaya çıkabilir. Ancak virüsün Türkiye'ye gelebilmesi için bölgeden gelen bir kişinin bu virüsü taşıyor ve Türkiye'deki insanlara temas etmesi gerekiyor. Ancak bu bağlamda, Afrika ülkelerinin daha büyük bir risk altında olduğunu belirtmek gerekiyor.

Lassa ateşinden nasıl korunuruz?

Bilim insanlarına göre lassa virüsünden ve bu ölümcül hastalıktan korunmanın ilk yolu kişisel bakım. İnsanların bu virüsten korunabilmek için özbakımlarına dikkat etmeleri ve özellikle de en kirli yerlerimiz olan ellerin sürekli yıkanması gerekiyor. Bu bağlamda vatandaşlarımızın yapabileceği çok da bir şey yok ancak Nijerya, bu konuda bir şeyler yapabilir.

Uzmanlar, lassa virüsünün ortaya çıktığı ilk yerin tespit edilip, bu noktalarda yapılacak çalışmaların yoğunlaşması gerektiğini ifade ediyorlar. Çünkü virüsün hayvanlar arasında yaygınlaşması, hastalığın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasına neden oluyor.