Riot Games'in popüler FPS oyunu Valorant'ın yakında Unreal Engine 5'e geçeceği Unreal Fest Seattle 2024'de açıklandı.

Unreal Fest Seattle 2024’ün açılış oturumunda Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Stüdyo Başkanı olan Anna Donlon, Valorant'ın Unreal Engine 5'e geçeceğini açıkladı. Donlon ayrıca yeni Valorant projelerine dair ipuçları da verdi.

Donlon’a göre Valorant "grafik açısından üst düzey" bir oyun olarak bilinmese de geliştiricilerin amacı oyunu tüm dünya genelinde erişilebilir hâle getirmek. Oyunun, çeşitli donanımlarda çalışabilmesi için geliştirildiğini vurgulayan Donlon, Unreal Engine'in esnek yapısının, geliştiricilere daha çok yenilikçi unsurlara odaklanma imkânı sağladığını belirtti ve Valorant’ın var olmasında bu motorun önemini vurguladı.

Grafiklerde gözle görülür değişiklikler olmayacak

Valorant şu anda Unreal Engine 4.27 sürümünde çalışıyor ancak Donlon’ın ifadesine göre Riot Games ekibi "UE4’ten alabileceği her şeyi almış" durumda. Yine de bu geçişin oyunun grafiklerinde veya performansında büyük bir değişiklik yaratması beklenmiyor. Şirketin belirttiğine göre Unreal Engine 5 daha çok ilerideki projelere temel oluşturacak.

Başlangıçta yalnızca PC için geliştirilen Valorant, bu yıl Xbox ve PlayStation için de piyasaya sürüldü. Donlon bu konuyla ilgili olarak, "Konsolda taktiksel bir nişancı oyunu geliştirmek başta zor bir fikir gibi görünse de Unreal Engine’in çoklu platform desteği sayesinde bunu başardık." dedi.

Şimdilik bu geçişe dair bildiklerimiz bunlarla sınırlı ancak gelecekteki projeleri ve oyuna eklenecek içerikleri etkileyeceği için Unreal Engine 5'in nimetlerini zamanla görmemiz muhtemel.

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