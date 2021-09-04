Son zamanlarda daha çok Valorant oyunuyla gündemde olsa da League of Legends oyununun da popülerliğini sürdüren Riot Games, dikkat çekici bir işe alımla karşımızda. Şirket, Netflix'te yöneticilik yapmış olan Brian Wright'ı kendi bünyesine kattı. Wright, Riot Games'in film, animasyon ve TV projeleriyle ilgilenecek.

League of Legends oyunuyla devasa kitlelere ulaşmış olan ve oyunun popülerliğini hala sürdüren Riot Games, bir de Valorant’ı ortaya koyarak oyunculara Overwatch-CS:GO karışımı bir deneyim sundu. İki oyunda da oldukça devasa kitleye ulaşan şirket, bir de gittikçe daha da fazla yatırım yaptığı eğlence sektöründe kendini gösteriyor.

Bu alanda başta YouTube üzerinden paylaştığı animasyonlar ve şirketin resmî sitesinde bulunan çizgi romanlarla karşımıza çıkan Riot Games, yaptığı dikkat çekici bir işe alımla karşımızda. Şirket, Netflix’te yöneticilik görevi yapmış ve isimlerine aşina olacağınız yapımlarda görev almış olan Brian Wright’ı kendine kattı.

Yeni film, animasyon ve televizyon içeriklerinde görev alacak:

Wright, Netflix’te çalıştığı süre boyunca Stranger Things ve 13 Reasons Why gibi yapımlarda görev almıştı. Şimdiki görevinde ise Riot Games’in ürünlerinin ekranlara taşınmasından sorumlu olacak.

Riot Games’e katılma konusunda oldukça heyecanlı olduğunu belirten Wright, oyunculara ve hayranlara yeni hikayeler sunmayı iple çektiğini söyledi. Bunlara ek olarak Wright’ın, bu yıl içinde Netflix’e gelmesi beklenen League of Legends serisi Arcane’de de görev alması bekleniyor.

Riot Games’in attığı bu gibi adımların, League of Legends severleri zaman zaman endişelendirdiği de oluyor. Zira bazı oyuncular, eğlence sektöründe de kendini göstermek isteyen Riot Games’in League of Legends’dan bir noktada vazgeçeceğini düşünüyor.

Şirketin oyun hakkındaki planlarını bilemeyiz fakat aktif oyuncu sayısıyla şirkete büyük getiriler sağlayan League of Legends için sonun yakın olmadığını söyleyebiliriz. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.