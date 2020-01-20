Left 4 Dead Remake İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

Yıllardır yeni oyunun gelmediği Left 4 Dead serisi, hayranları tarafından hâlâ hatırlanıyor ve ilgi görüyor. Yakın zamanda oluşturulan bir imza kampanyası, serinin yeni nesil konsollar için yeniden geliştirilmesini konu ediniyor. Şirket, bu istek hakkında henüz bir açıklama yapmış değil.

Left 4 Dead, şüphesiz ki Valve’ın en başarılı ve en ikonik oyunlarından biri olarak hafızalara kazındı. 2008 yılında oyun tutkunlarıyla buluşan 'zombi felaketi' temalı FPS oyunu, 2009 yılında bir kez daha karşımıza çıktıktan sonra kendinden haber alınamaz hâle geldi ancak hayranlar onu unutmadı ve görünüşe göre o kadar seneye rağmen oyuncular hâlâ daha fazlasını istiyorlar.

Left 4 Dead’e dair yıllardır süren sessizlik, hayran yapımı bir imza kampanyasıyla bozuldu. Oluşturulan bu imza kampanyası, Left 4 Dead oyunlarının PS4 ve Xbox One konsolları için yeniden piyasaya çıkarılmasını konu alıyor.

'Yeni oyun çıkmayacaksa eskilerini yenileyin'

Joshua Davis adında bir kişi tarafından Change.org sitesinde başlatılan imza kampanyasına katılanlar, Left 4 Dead oyunlarının PS4 ve Xbox One konsolları için mod destekli bir şekilde tekrar geliştirilmesini istiyor. Kampanyayı başlatan Joshua, “Neden Left 4 Dead oyunları yeni nesil konsollar için mod ve özel harita desteğiyle yeniden geliştirilmesin?” ifadelerine şu şekilde devam etti: “Bu, Left 4 Dead hayranlarının görmeye bayılacağı ve anılarını tekrar canlandırabileceği bir şey olurdu. Bu projenin satmama gibi bir olasılığı kesinlikle yok. Bu gerçekleşirse satışlar, Valve’ın Left 4 Dead 3’ü çıkarması için ne kadar talep olduğunu da ortaya koyar.”

Seriye olan talep oldukça yüksek:

Şu anda kampanyayı neredeyse 2.000 kişi imzalamış durumda. Hedef imza sayısı ise 2.500. Bu miktar, Valve’ı ikna etmeye yeterli olmayabilir ancak şu da inkâr edilemez ki Left 4 Dead serisinin tekrar geliştirilmesi, oyuncuların ilgisini fazlasıyla çekecektir, özellikle de seri ilk defa konsollarda oynanabilecek hâle gelecekse…

Yakın zamanda Left 4 Dead 3’ün geliştirilmesine tekrar başlandığına dair ortaya çıkan söylentiler bazı haberlere konu olmuş ancak bunlar, çok kısa bir süre sonra Valve tarafından yalanlanmıştı.