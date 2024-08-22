Marvel Tutkunlarının Koleksiyonuna Eklemek İsteyeceği Lego Setleri

Marvel evreninin büyüleyici dünyasına adım atmak istiyorsanız, LEGO’nun Marvel temalı setleri tam size göre!

Marvel evreninin büyüsü, sinema perdesinden çizgi romanlara, video oyunlarından figür koleksiyonlarına kadar birçok farklı platformda kendini gösteriyor. Bu etkileyici Marvel dünyasını daha da yakından keşfetmek isteyenler için LEGO’nun Marvel temalı setleri, gerçek bir koleksiyon cenneti sunuyor. Her yaştan Marvel tutkunları, LEGO’nun bu setleriyle süper kahramanların maceralarını hem eğlenceli hem de yaratıcı bir şekilde yeniden yaşama fırsatı buluyor.

LEGO’nun Marvel evrenine sunduğu çeşitli setleri, sevdiğiniz karakterlerin ve unutulmaz sahnelerin detaylı birer minyatürü olarak karşınıza çıkıyor. Iron Man’in yüksek teknolojili zırhından Captain America’nın cesur kalkanına, Spider-Man’in ağlarının kıvrımlarından Thor’un güçlü çekici Mjölnir’e kadar, LEGO setleri Marvel evreninin ikonik ögelerini minik yapılar haline getirerek koleksiyonunuza katkı sağlıyor. Şimdi birlikte Marvel’ın ikonik karakterlerinin ve sahnelerinin LEGO setleriyle nasıl hayat bulduğunu keşfetme zamanı. Koleksiyonunuza ekleyeceğiniz bu setler, hem göz dolduracak hem de süper kahraman maceralarınızı yeni bir boyuta taşıyacak!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

675 parça ile detaylı bir şekilde yeniden oluşturmanızı sağlayan özel bir koleksiyon seti olan Iron Man’in Nano Eldiveni, etkileyici bir sergi parçası olarak koleksiyonunuza katkıda bulunabilir.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Marvel Evreni’ndeki en tanıdık karakterlerden biri olan Örümcek Adam'ın maskesi; 19 cm boyutunda olup, 487 parçadan oluşan tasarımı ile karşımıza çıkıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Kaptan Amerika'nın ünlü kalkanını detaylı bir şekilde yeniden yaratmanızı sağlayan etkileyici bir koleksiyon seti olan bu ürün, tam 3.128 parçasıyla keyifli bir yapım aşaması sunuyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Hançer gibi dişleri ve uzun, kıvrımlı diliyle akıllarda yer eden bu karakter; 565 parçadan oluşan detaylı bir yapı seti olarak karşımıza çıkıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Ünlü Quinjet uçağının bu ayrıntılı uyarlamasında; bir açılır kokpit, yolcu alanı ile arka bölümün yanı sıra katlanır iniş takımı ve ayarlanabilir kanatlar da bulunan bu model 795 parçadan oluşuyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Tam eklemli kollara, bacaklara ve parmaklara sahip olan Ghost Rider robotu ile robotun takılabildiği büyük boyutlu bir motosikleti olan bu model; 264 tane parça ile bir araya geliyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

476 parçadan oluşan, koleksiyonluk bir yapım seti olan Ben Groot; bir kaset ve isim levhasıyla birlikte geliyor. ayrıca 19 cm boyutunda olan bu model 476 parçadan oluşuyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Eklemli kollara, bacaklara ve çıkıntılı pençelere sahip inşa edilebilen bir Black Panther robot zırhı içeren bu model; yaklaşık olarak 15 cm boyutuyla koleksiyonunuzda güzel bir yer kaplayacak.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

590 parçadan oluşan Sonsuzluk Eldiveni, Marvel hayranlarına hem yaratıcı model yapımıyla vakit geçirme hem de çizgi roman kültürünün en ikonik ve yıkıcı silahlarından birini gerçekçi bir şekilde canlandırma fırsatı sunuyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Doctor Strange, Wong ve America Chavez ile büyük tek gözlü canavarın içinde bulunduğu bu model; Marvel hayranlarını macera dolu bir dünyaya götürmek için tasarlanmış ürünlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. 264 parçadan oluşan bu karakterler koleksiyonunuzda güzel bir yer kaplayacak.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Bu ürünler dışında kalan bütün Marvel Karakterlerine göz atmak isyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Sizin için diğer önerilerimiz;