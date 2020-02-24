LEGO’nun İkonik Minifigür'lerinin Mucidi Vefat Etti

Dünyanın en ikonik oyuncaklarından olan LEGO Minifigür'lerin yaratıcısı, oyuncak efsanesi Jens Nygaard Knudsen, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. LEGO Minifigür'ler firmanın en önemli ürünleri arasında yer alıyordu.

Danimarka’dan çıkan en önemli şeyler listesinin muhtemelen en başında LEGO yer alıyor. Bu küçük plastik nesneler, tarihin en önemli oyuncaklarından biri olarak anılıyor. LEGO’yu LEGO yapan oyuncaklar arasında Minifigür'ler özel bir yer tutuyor.

Bu küçük plastiklerle oluşturduğumuz bütün her şey, birbiriyle uyumlu olması için tasarlanmıştı. Yine de bir noktadan sonra çocuklar, bu dünyada kendilerini yansıtacak bir karakterin eksikliğini hissetmeye başlamıştı. Minifigür'ler burada hayatımıza girmişti.

İkonik Minifigür'ün doğumu:

Knudsen, 1968 yılından 2000 yılına kadar LEGO bünyesinde tasarımcı olarak görev yapmıştı. Yerel bir gazetede gördüğü ilanın ardından firmaya başvuran Knudsen, kariyeri boyunca pek çok set tasarladı, evler ve arabalar inşa etti. Oldukça popüler LEGO setleri olan İtfaiye İstasyonu ve Polis İstasyonu setleri de bu yaratıcı zihinden çıkmıştı.

Knudsen, 1970’li yıllarda LEGO Minifigür için konseptler tasarlamış ve artık bir efsane olan Minifigür tasarımını son hâline getirmişti. 1978 yılında piyasaya çıkan Minifigür, büyük bir başarı yakaladı ve dünyanın dört bir yanında koleksiyonlar için toplanmaya başlandı.

78 yaşında hayatını kaybeden Knudsen’in vefatını, eski dostu ve LEGO tasarımcısı Niels Milan Pedersen duyurdu. Knudsen, 19 Şubat’ta ALS hastalığından dolayı yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle vefat etti.

LEGO, efsanesini unutmadı:

LEGO, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Knudsen’in vefatını şu ifadelerle duyurdu: “LEGO Minifigür’ün yaratıcısı Jens Nygaard Knudsen’in vefatını duyduğumuz için çok üzgünüz. Teşekkürler Jens; fikirlerin, hayal gücün ve nesiller boyu inşacılara verdiğin ilham için...”

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Pedersen, LEGO’da çalışanlar, çalışmış olanlar ve beraber bir şeyler inşa etmiş kişiler için Knudsen’in özel bir insan olduğunu söylerken Minifigür'lere ek olarak uzay, korsan, kale ve tren gibi popüler setlerde de onun parmağı olduğunu belirtmişti.

Pedersen ayrıca Knudsen’in LEGO dünyasına en büyük katkıyı sunan insan olduğunu söylerken firmanın şu andaki tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı olan Matthew Ashton da hem kendisinin hem de başkalarının çocukluğunda iz bırakan Knudsen’i andı.