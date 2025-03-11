Lenovo, nişancı oyunlarını sevenlerin bayılacağı el bombası tasarımlı bir şişe tanıttı.

Teknoloji şirketleri, ara sıra kullanıcıların çok hoşuna giden değişikl ürünlerle de karşımıza çıkıyor. Şimdi de dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden olan Lenovo’dan böyle bir hamle geldi.

Lenovo, “Legion Tactical Water Cup” ismi verilen bir şişe tanıttı. Bu ürün askeriye temalı ve el bombası şeklinde olmasıyla dikkat çekiyor.

Oyunseverlerin bayılacağı bir tasarıma sahip

Termos olarak da nitelendirebileceğimiz bu şişe, Operation Dragon filmi ile gerçekleştirilen bir ortaklık kapsamında çıkış yapacak. Özellikle nişancı oyunlarını sevenlerin çok hoşuna gidecek bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Turuncu ve mor detaylara sahip el bombası görünümlü bir tasarımı var. Paslanmaz çelikten yapılan şişenin kapağı, el bombası pimine benzeyen turuncu çekme halkası mekanizması yoluyla açılıyor. 300 ml kapasite, kolay kullanım için pipet gibi özelliklerin yanı sıra çalkalanma, ters çevirme gibi durumlarda sızdırmayı engelleyen bir sistemi de var. 42 derecenin üzerinde sıvıları 6 saate kadar koruyabildiği de eklenmiş.

500 gram ağırlığığa sahip Legion Tactical Water Cup, Çin’de 41 dolarlık bir fiyat etiketiyle çıkış yapacak. Sınırlı sayıda üretilecek bir ürün olduğu için diğer pazarlara gelme ihtimali düşük.