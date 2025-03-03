Lenovo, çoklu ekran ve yapay zekâ destekli yeni dizüstü bilgisayar aksesuarlarını Mobile World Congress’te tanıttı.

Lenovo, ThinkBook 16P Gen 6 dizüstü bilgisayarına uyumlu yeni modüler aksesuarlarını duyurdu.

Lenovo, Mobile World Congress (MWC) kapsamında Magic Bay bağlantı noktası için geliştirilen dört yeni konsept aksesuarı tanıttı. İşte detaylar!

Yeni Magic Bay serisi

Magic Bay serisi, dizüstü bilgisayarlarda çoklu ekran deneyimi sunmayı amaçlayan iki farklı ekran eklentisi içeriyor. Magic Bay 2nd Display, 8 inçlik dikey bir ekran olarak tasarlandı ve mesajlaşma uygulamaları veya sosyal medya akışları gibi içeriklere kolay erişim sağlıyor.

Magic Bay Dual Screen ise dizüstü bilgisayara 13.3 inç boyutunda iki ekran ekleyerek üçlü monitör kurulumu oluşturuyor. 2.8K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip olan bu ekranlar, taşınabilir çoklu monitör ihtiyacı duyan kullanıcılar için geliştirildi.

Aksesuar serisinde iki farklı yapay zekâ destekli ekran da bulunuyor. Magic Bay “Tiko”, yuvarlak bir ekran formunda tasarlanmış olup emoji tabanlı bir yapay zekâ asistanı olarak çalışıyor olacak. Magic Bay “Tiko Pro” ise ince, yatay bir ekran olarak widget ve Lenovo’nun yapay zekâ destekli Now entegrasyonu için kullanılabiliyor olacak.

Lenovo’nun tanıttığı bu konsept aksesuarların ne zaman satışa sunacağı ise henüz netleşmiş değil. Lenovo, kullanıcı geri bildirimlerine bağlı olarak bu ürünlerin geliştirilmesine devam edebileceğini belirtti.