Dünyanın İlk Katlanabilir Dizüstü Bilgisayarı Ön Siparişte

Lenovo'nun dünyanın ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarı olarak lanse ettiği ThinkPad X1 Fold, astronomik fiyatıyla ön siparişe açıldı.

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Lenovo, geçtiğimiz ocak ayında düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2020’de dünyanın ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarı ThinkPad X1 Fold’u resmen tanıtmıştı. O zamanlar yalnızca bir prototip olan ThinkPad X1 Fold, şimdi ise ticari bir ürün olarak ön siparişe açılmış durumda.

Teknik olarak Samsung Galaxy Z Fold 2 ile benzer bir yapıya sahip olan Lenovo ThinkPad X1 Fold, fark olarak ise 13,3 inçlik çok daha büyük bir OLED ekran, Windows 10 işletim sistemi ve kablosuz ThinkPad X1 Fold Mini Klavye ile kullanıcılara büyük ekranlı bir akıllı telefondan ziyade küçük ekranlı bir dizüstü bilgisayar deneyimi sunuyor.

11. Nesil Intel Core i5 işlemciden güç alan Lenovo ThinkPad X1 Fold, kullanıcılara 8 GB LPDDR4X RAM, Intel UHD GPU, 1 TB’a kadar SSD, 50Wh batarya, USB Type-C, 5G, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 özellikleri sunuyor. Cihaz, yalnızca dokunmatik ekran ile kullanıldığında Windows 10 ile çalışan bir tablet deneyimi sunarken; Mini Klavye bağlandığında standart bir 13 inçlik dizüstü bilgisayar ile benzer deneyim sunuyor.

Lenovo’nun resmi web sitesinde yer alan ön sipariş fiyatlarına göre ThinkPad X1 Fold, giriş seviye modelinde 2.499 dolar (yaklaşık 19.471 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca dünyanın ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarının en üst versiyonunun fiyatı da 3.099 dolar (yaklaşık 24.146 TL + vergiler) olacak.