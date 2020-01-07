Lenovo'dan Katlanabilir Ekranlı Bilgisayar: ThinkPad X1 Fold

Lenovo, CES 2020 etkinliklerinde gerçekleştirdiği duyuruyla dünyanın ilk katlanabilir ekranlı bilgisayarı olan Lenovo ThinkPad X1 Fold'u duyurdu. Katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayar, kullanıcılara kullanım esnekliği sağlayan farklı kullanım modları sunuyor.

Lenovo, geçtiğimiz mayıs ayında 2020 yılında tanıtacağını belirterek katlanabilir ekranlı bir dizüstü bilgisayar konsepti sergilemişti. Şirket, CES 2020'de konsepti gerçeğe dönüştürerek dünyanın ilk katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarı Lenovo ThinkPad X1 Fold'u duyurdu.

ThinkPad X1 Fold, 2048x1536 piksel çözünürlüklü, tamamen açıldığında 13.3 inçe ulaşan bir OLED ekrana sahip. Dizüstü bilgisayar, katlayarak veya normal dizüstü bilgisayar gibi kullanabileceğiniz çeşitli yapılandırmalar sağlıyor. X1 Fold, tıpkı diğer dizüstü bilgisayarlar gibi klavyeli bir mod da içeriyor.

Lenovo ayrıca katlanabilir yapısını daha kullanışlı hale getirmek için ThinkPad X1 Fold'da bazı yazılım özellikleri de sunuyor. Çift ekranlı cihazlar için geliştirilen yeni işletim sistemi Windows 10X henüz piyasaya sürülmediğinden, Lenovo dizüstü bilgisayarda Windows 10 Pro kullanıyor. Ancak şirket, bu yılın sonlarında Windows 10X'li bir versiyon piyasaya sürmeyi planlıyor.

Katlanabilir bilgisayarla, bir sunumda değişiklik yaparken veya not alırken belgeleri iki ekranda karşılaştırabilir, bir ekranda görüntülü arama yaparken diğerinde farklı bir pencere açabilirsiniz. Yani her iki ekran da farklı görevleri aynı anda gerçekleştirebiliyor. Elbette alt ekranda sadece klavye kullanmayı da tercih edebilirsiniz. Lenovo, 13.3 inçlik ekranı normal bir ekran olarak kablosuz klavyeyle kullanabileceğiniz harici bir stant da duyurdu.

Intel işlemcilerden güç alan ThinkPad X1 Fold; 8 GB RAM, 1 TB'a kadar NVMe SSD depolama, 5G ve LTE desteği, Bluetooth 5.0 ve 11 saatlik kullanım ömrü sunan bir pil ile geliyor. Lenovo, dizüstü bilgisayarın 2020 yılının ortalarında, 2.499 dolarlık bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulacağını belirtti.

Lenovo ThinkPad X1 Fold özellikler