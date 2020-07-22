Lenovo Legion Phone Duel Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Lenovo, bir süredir sızıntıları paylaşılan yeni oyuncu telefonu Legion Phone Duel'i resmen tanıttı. 144 Hz ekranı ile dikkat çeken cihaz, 5000 mAh bataryasıyla kesintisiz oyun deneyimi vadediyor.

Oyuncu telefonu sektörü her geçen gün biraz daha büyüyor ve dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticilerinden Lenovo da artık bu sektörün içinde. Bugüne kadar Legion markası altında PC oyuncularına oyuncu dizüstü bilgisayarları sunan Lenovo, şimdi ise Legion Phone Duel ile ilk oyuncu akıllı telefonunu mobil oyunseverlerin beğenisine sundu.

Lenovo Legion Phone Duel, ön kamerayı bir çentik ya da kamera deliğine gömmek yerine cihazın yan tarafında bulunan bir pop-up mekanizmasına entegre etmiş durumda. Böylece kullanıcılara gerçek uçtan uca ekran deneyimi sunan Lenovo, oyun oynarken ya da video izlerken çentik ya da deliğin görüntüyü bölmesine engel oluyor.

6,59 inç büyüklüğünde Full HD+ bir ekrana sahip olan Lenovo Legion Phone Duel, bu ekranında 144 Hz yenileme hızı sunuyor. Böylece oyunseverler, özellikle PUBG ya da Call of Duty gibi aksiyonun bol olduğu oyunları yüksek akıcılıkla oynayabiliyorlar. Ayrıca 90W hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh batarya, oyun keyfinin yarıda kalmasını engelliyor.

Qualcomm Snapdragon 865 Plus işlemci ile oyunculara maksimum performans vadeden Lenovo Legion Phone Duel, Adreno 650 GPU ile hemen hemen tüm oyunları ultra ayarlarda yüksek yenileme hızıyla oynatabilecek. İki farklı versiyon ile satışa çıkacak cihazın bir versiyonunda 12GB LPDDR5 RAM + 256GB UFS 3.1 depolama, diğer versiyonunda 16GB LPDDR5 RAM + 512GB UFS 3.1 depolama olacak.

Lenovo Legion Phone Duel teknik özellikler

Ekran: 6,59 inç Full HD+ 144 Hz AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 Plus, Adreno 650 GPU

RAM: 12 GB/16 GB LPDDR5

Depolama: 256 GB/ 512 GB UFS 3.1

Arka Kamera: 64 MP + 16 MP

Ön Kamera: 20 MP

Batarya 5000 mAh, 90W hızlı şarj

Bağlantı: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC

İşletim Sistemi: Android 10

Boyutlar: 169.17 x 78.48 x 9.9 mm

Ağırlık: 239g

Lenovo, ilk oyuncu telefonu Legion Phone Duel’i ilk olarak temmuz ayı içerisinde Çin’de satışa sunacağını belirtti. Cihaz ilerleyen dönemde Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika’daki seçili pazarlarda da satışa sunulacak. Lenovo Legion Phone Duel’in fiyatı ise şimdilik bilinmiyor.