Lenovo, eğlence odaklı tableti Tab Plus Gen 2'yi tanıttı. Uygun fiyata gelişmiş özellikleri var.

Lenovo, özellikle bilgisayar modelleriyle bilinse de farklı kategorilerden de ürün üreten bir markaydı. Şimdi ise şirket, en sevilen tabletlerinden birini yeniledi. Gerçekleştirilen bir lansman ile her özelliğiyle dikkat çekmeyi başaran Lenovo Tab Plus Gen 2 modeli resmen tanıtıldı.

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Tab Plus Gen 2 modeli, orijinalinin eğlence odaklı ruhunu korurken, ses, ekran boyutu ve günlük kullanım kolaylığında önemli iyileştirmeler yapıyor. Gelin özelliklerine ve fiyatına bakalım.

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Lenovo Tab Plus Gen 2 neler sunuyor?

En büyük yenilik ses tarafında diyebiliriz. Lenovo, JBL 9 üniteli Pro hoparlör sistemine yükseltme yapmış. Artık özel bas üniteleri ve tam Dolby Atmos desteğiyle "Sinematik Ses Sistemi" olarak adlandırılan bir sistem var. Bir diğer havalı özelliği ise Bluetooth hoparlör modu. Öyle ki cihazı, telefonunuzu bağlayarak parti gibi ortamlarda şaşırtıcı derecede güçlü ses çıkaran taşınabilir bir hoparlöre dönüştürebiliyorsunuz.

Lenovo Tab Plus Gen 2 modeli 1600x2560, yani 2.5K çözünürlükte 12,1 inç boyutunda bir LCD ekranla geliyor. Dolby Vision, HDR10 desteği sunan bu ekran, 800 nite kadar parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Cihazın MediaTek’in Dimensity 7400 işlemcisinden güç aldığını ve 6/8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle geldiğini belirtelim.

775 gram ağırlığındaki tablet, 22,7 mm ile piyasadaki en ince tabletlerden biri. Android 16 desteği, 45W destekli 10.200 mAh batarya gibi özellikleri var. Fiyatı ise 400 dolar olarak açıklandı.