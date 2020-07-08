Lenovo, geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören taşınabilir ekranının yeni versiyonunu duyurdu. ThinkVision M14t olarak isimlendirilen taşınabilir ekran, sahip olduğu dokunmatik desteği ile kullanıcıların çizim yapmalarına imkan tanıyor. Lenovo'nun yeni taşınabilir ekranı, eylül ayında satışa çıkacak.

Çin merkezli teknoloji üreticisi Lenovo, geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi kapsamında ilginç bir taşınabilir monitör duyurmuştu. Bu monitör, dokunmatik özelliği olmasa da kullanıcılar için ikinci ve hafif bir ekran deneyimi sunuyordu ve aslında daha fazla ekrana ihtiyacı olan tüketiciler için önemli avantajlar sağlıyordu. Şirket şimdi düzenlediği bir etkinlikte ise geçtiğimiz yıl duyurulan "ThinkVision M14"ün dokunmatik ekran desteğine sahip olan yeni versiyonunu duyurdu.

Lenovo'nun yeni taşınabilir ekranı, ThinkVision M14t olarak isimlendiriliyor. Kullanıcılara ekstradan 14 inç büyüklüğünde ikinci bir ekran deneyimi vadeden ThinkVision M14t, sahip olduğu FHD çözünürlük ile dikkatleri üzerine çekiyor. ThinkVision M14t, dokunmatik özelliği olmayan ekranlı bilgisayarlarda bile kalem yardımıyla çizimler yapılabilmesine imkan tanıyor ve bu da özellikle çizim yapan kullanıcılar için büyük bir avantaj anlamına geliyor.

Karşınızda Lenovo ThinkVision M14t

Lenovo ThinkVision M14t, istenirse yatay istenirse de dikey pozisyonda kullanılabiliyor. Üstelik kullanıcılar, bu taşınabilir ekranın sahip olduğu otomatik ekran döndürme özelliği ile daha rahat bir deneyim yaşayabiliyorlar. 698 gram ağırlığında olan taşınabilir ekran, yaklaşık 3 telefon taşıyor gibi hissettirecek olsa da Lenovo, ThinkVision M14t'ye eklediği stand ile bu ekranın elden bağımsız bir şekilde kullanılabilmesine de imkan tanıyor.

Lenovo'nun yeni taşınabilir ekranı, 300 nit parlaklık değerine sahip. TÜV Rheinland sertifikalı düşük mavi ışık teknolojisine sahip olan Lenovo ThinkVision M14t, bu özelliği sayesinde kullanıcılarda göz yorgunluğunu engelliyor. Tüm bunlara ek olarak Lenovo'nun yeni taşınabilir ekranı, sahip olduğu USB Type-C desteği ile destekleyen tüm cihazlarda kullanılabiliyor. Son olarak bu taşınabilir ekranın USB Type-C bağlantısının dizüstü bilgisayarlarla aynı anda şarj olabilmeye imkan tanıdığını da belirtelim.

Lenovo ThinkVision M14t fiyat ve erişilebilirlik durumu

Lenovo tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni taşınabilir ekranı, eylül ayı itibarıyla satışta olacak. Yetkililer, Lenovo ThinkVision M14t'nin fiyatının ise 449 dolar (yaklaşık 3.080 TL + vergiler) olduğunu açıkladılar. Lenovo'nun yeni taşınabilir ekranının Türkiye pazarında satışa sunulup sunulmayacağı ise şu an için bilinmiyor.