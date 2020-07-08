Lenovo Legion, Etkileyici Bir Puanla AnTuTu'da Göründü

Lenovo'nun yaklaşmakta olan oyun odaklı yeni akıllı telefonu Legion, AnTuTu'da listelendi. Listeleme, Lenovo Legion'ın etkileyici bir performans sunacağını ortaya koyarken, bu telefonun bazı özelliklerinin gün yüzüne çıkmasını sağlıyor. Lenovo Legion, temmuz ayı içerisinde duyurulacak.

Çinli teknoloji üreticisi Lenovo, bir süredir yeni akıllı telefonu "Legion" üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Oyun odaklı bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkan Lenovo Legion, temmuz ayı içerisinde duyurulacak. Şirket, daha önce yaptığı açıklamalarda net bir tarih vermemiş olsa da artık bu akıllı telefon için geri sayıma başlanmış durumda. Şimdiyse bu oyun telefonu, AnTuTu listelemesinde göründü. Bu durum, Legion'ın bazı özelliklerinin resmileştiği anlamına geliyor.

Lenovo Legion, bugüne kadar gizemli kalmayı başaran ürünlerden biri oldu. Garip bir şekilde iddialar ve sızıntılar, bu akıllı telefondan uzak kaldı. Şimdiyse "L79031" kodlu bu akıllı telefon, AnTuTu'da karşımıza çıkarak hayranlarına bazı detaylar verdi. Üstelik bu akıllı telefonun AnTuTu puanının da etkileyici seviyede olduğunu ifade edebiliriz. Dilerseniz hemen, Lenovo Legion'ın AnTuTu puanına ve telefonun özelliklerine bakalım.

Lenovo Legion'ın AnTuTu puanı: 648.871

Telefonun AnTuTu puanının detaylarına baktığımızda ise işlemcinin 187 bin 401 puan aldığını, GPU'nun 246 bin 980 puan aldığını, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 belleklerin 114 bin 314 puan aldığını ve son olarak da UX puanının 100 bin 176 olduğunu görüyoruz. Bu da Lenovo'nun bu ay içerisinde tanışacağımız yeni akıllı telefonunun toplamda 648 bin 871 puan aldığını ortaya koyuyor. Bu etkileyici puan, Lenovo Legion'ın tüm sınırları zorlayacağını gözler önüne seriyor.

Lenovo Legion'ın AnTuTu aracılığıyla ortaya çıkan teknik özellikleri

AnTuTu platformundan alınan ekran görüntüsüne göre Lenovo'nun yeni canavarı, Snapdragon 865 Plus işlemciden güç alıyor. Bu güç, Adreno 650G GPU ile birleştiğinde ise ortaya benzersiz bir oyun deneyimi çıkıyor. Ayrıca Lenovo, yeni akıllı telefonunda 16 GB LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 desteğine sahip 512 GB depolama alanı bulunuyor. Android 10 işletim sistemiyle çalışan telefonun ekranı ise 144 Hz tazeleme oranı vadediyor.

Lenovo Legion, FHD+ çözünürlüklü ekranıyla kullanıcılara etkileyici bir deneyim sunacak. Ayrıca bu ekranda parmak izi okuyucu sensörün bulunması bekleniyor. Telefonun yan tarafına yerleştirilmiş hareketli ön kamera mekanizması ise bu akıllı telefonda pek de alışmadığımız bir tasarım yaklaşımı olacağını gösteriyor. Lenovo'nun önümüzdeki günlerde düzenleyeceği lansman etkinliği, heyecan yaratan bu akıllı telefonun tüm detaylarını gözler önüne sermiş olacak.