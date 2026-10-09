Razer, amiral gemisi oyuncu faresi Basilisk V4 Pro’yu, daha uygun fiyatlı Basilisk V4 HyperSpeed modelini ve Mouse Dock V2 Pro kablosuz şarj ünitesini duyurdu.

Oyuncu aksesuarları konusunda en çok öne çıkan firmalardan biri konumundaki Razer, Basilisk serisini yeni nesil teknolojilerle güncelleyerek oyuncuların beğenisine sundu. Yeni mouse’lar, bir oyuncunun isteyebileceği her özelliği sunarak pazara çok iddialı bir giriş yapıyor.

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Yeni seri; amiral gemisi oyuncu faresi Basilisk V4 Pro, uygun fiyatlı Basilisk V4 HyperSpeed modeli ve Mouse Dock V2 Pro kablosuz şarj ünitesi olarak karşımıza çıkıyor.

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Karşınızda Razer Basilisk V4 Pro

Ailenin en üst düzey modeli olarak öne çıkan Basilisk V4 Pro, ergonomik yapısı ve genişletilmiş özelleştirme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Şirket, yeni amiral gemisinde yan kısma iki ek tuş eklerken, çok işlevli tetik tuşunun konumunu da parmakların daha doğal bir şekilde erişebileceği noktaya kaydırmış. Toplamda 14 adet özelleştirilebilir kontrol seçeneğine sahip olan fare, özellikle karmaşık tuş atamalarına ihtiyaç duyan rekabetçi ve MMO/MOBA oyuncuları için ciddi bir esneklik sağlıyor.

Basilisk V4 Pro’nun öne çıkan teknik donanımlarından biri de Razer’ın HyperScroll Tilt Wheel Gen 2 tekerlek teknolojisi oldu. Bu yeni tekerlek mekanizması, standart kullanımda 24 adımlı kaydırma sunarken, daha yüksek hassasiyet gerektiren durumlar için adımlamayı 48 seviyeye çıkaran özel bir hassasiyet moduna sahip. Ayrıca uzun belgeleri veya geniş haritaları hızlıca taramak isteyen kullanıcılar için serbest dönme modu da cihazda yer alıyor.

Performans tarafında ise 50.000 DPI çözünürlüğe kadar ulaşabilen gelişmiş bir optik sensörle geliyor. Kablosuz ve kablolu bağlantı modlarının her ikisinde de 8.000 Hz raporlama hızı sunabilen V4 Pro en hızlı fare hareketlerini dahi gecikmesiz şekilde bilgisayara aktarabiliyor. Görsel tarafta Razer Chroma entegrasyonuna sahip RGB aydınlatmalar unutulmamış. Bu teknoloji sayesinde farenin ışıklandırması, uyumlu oyunlardaki anlık aksiyonlara ve ekran durumlarına göre dinamik olarak renk ve efekt değiştiriyor. Cihazın batarya performansı da oldukça iddialı: Bluetooth bağlantısında 275 saate kadar kullanım imkanı sunulurken, yüksek hızlı Wi-Fi bağlantısı aktifken bu süre 200 saate kadar ulaşıyor. Fiyatı ise 170 dolar olarak açıklandı.

V4 HyperSpeed ve Mouse Dock V2 Pro

Şirket, V4 Pro modeline ek olarak daha uygun fiyatlı bir alternatif arayan kullanıcılar için Basilisk V4 HyperSpeed modelini ve yeni bir şarj aksesuarını da duyurdu. Basilisk V4 HyperSpeed, abisine kıyasla biraz daha kırpılmış bir özellik listesiyle geliyor. Cihazda 33.000 DPI optik sensör, 4 yönlü eğilebilir tekerlek ve serbest dönme yetenekleri bulunuyor. Yaklaşık 12 adet özelleştirilebilir kontrol sunan model, 100 milyon tık ömrüne sahip anahtarlara sahip. Bluetooth modunda 225 saate kadar çalışan cihaz, Wi-Fi bağlantısında ise 140 saate varan pil ömrü vadediyor. Fiyatı 110 dolar.

Masaüstü düzenini daha pratik hale getirmek isteyenler için ise Mouse Dock V2 Pro aksesuarı tanıtıldı. Mıknatıslı kablosuz şarj desteği sunan bu istasyon, 70 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.