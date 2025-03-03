Lenovo, MWC 2025'e hızlı giriş yaparak birçok yeni dizüstü bilgisayar sergilemeye başladı. Biz de bu içeriğimizde şirketin gösterdiği yeni modellere bakıyoruz.

Bugün başlayan ve 6 Mart’a kadar devam edecek olan Mobile World Congress (MWC) 2025’e en hızlı giren şirketlerden biri Lenovo oldu. Öyle ki teknoloji devi, hem konsept hem de piyasaya sürülecek birçok ürününü bizlerle buluşturdu.

Biz de bu içeriğimizde Lenovo’nun şimdiye kadar MWC 2025’te gösterdiği dizüstü bilgisayarlara bakıyoruz.

Lenovo’nun MWC 2025’te gösterdiği laptop’lar

Yoga Pro 9i Aura

Şirket, etkinlikte Yoga Pro 9i modelinin Aura isimli bir versiyonunu tanıttı. Intel ortaklığında geliştirilen bu versiyon, üretken yapay zekâ özelliklerine odaklanıyor. Cihazda; OLED panelli 1600 nit parlaklık sunan 16 inçlik 3.2K PureSight Pro ekran var.

Laptop’ta Intel’in son nesil Core Ultra 9 285H işlemcisini görüyoruz. Ona 64 GB RAM ve 1 TB depolama eşlik ediyor. Ekran kartı ise NVIDIA GeForce RTX 5070 olarak açıklandı. Cihaz, 1.699 euro’luk fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

IdeaPad Slim3x

Gösterilen bir diğer model ise yeni IdeaPad Slim 3x. Copilot+ PC olarak nitelendirilen bu cihaz da yapay zekâ odaklı. 15,1 inç boyutunda OLED ekrana sahip olan bu model, Snapdragon X işlemciyle geliyor. 45 TOPS NPU performansı sunmasıyla da gelişmiş yapay zekâ özelliklerini kullanıcılara sunabiliyor.

Cihazda 24 GB LPDDR5x RAM olduğunu belirtelim. Ayrıca 1 TB’a kadar çıkan depolama da sunulacak. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteğine de sahip cihaz 649 dolarlık gayet karşılanabilir bir fiyat etiketiyle geliyor.

Yeni ThinkPad modelleri

Şirket, bunlar dışında ThinkPad modellerinde de güncellemelere gitti. Arkaya doğru 360 derece katlanabilir gövdeli yeni ThinkPad T14s, 14 inçlik ekranla geliyor. Cihazda Intel Core Ultra 7 H veya U 200 serisi işlemci, 64 GB LPDDR5x RAM, 1 TB depolama gibi özellikler var. Fiyatı, 1.719 dolar olarak açıklandı.

Katlanmayan model isteyenler için de ürünler sunulacak. Fiyatı 1.674 dolardan başlayan ThinkPad T14s Gen 6 ve ThinkPad T14 Gen 6 isimli bu modeller, Intel Core Ultra veya AMD Ryzen AI Pro çiplerle tercih edilebilecek. RAM kapasitesi 32 GB’a, depolama ise 2 TB’a çıkarılabilecek.

Bunlar dışında ThinkPad X13 Gen 6’da gösterildi. Şirket tarafından şimdiye kadarki en ince ThinkPad tasarımlarından biri olarak nitelendirilen cihaz 900 gram ağırlığında. Buna rağmen Intel Core Ultra veya AMD Ryzen AI Pro çip, 64 GB’a kadar RAM, 41 Wh veya 54,7 Wh batarya, Wi-Fi 7 desteği gibi özellikleri var. Fiyatı ise 1.139 dolar olacak.

Dikey katlanabilir ekranlı laptop

Şirketin konsept modellerine de bakalım. Bunlardan ilki, dikey olarak katlanabilen ThinkBook Flip isimli laptop. Bu cihaz, 13,1 inçlik ve 12,9 inçlik iki ekranla geliyor. Katlanmadığında ise karşımıza 18,1 inçlik uzun bir dikey ekran çıkıyor. Aşağıdaki içeriğimizden detaylarını görebilirsiniz.

Güneş enerjisiyle şarj olan laptop

Bir diğer konsept ürün ise Yoga Solar PC ismini alan bu model. Cihaz, arkasına yerleştirilen güneş paneli sayesinde güneş enerjisiyle şarj olabiliyor ve kablolara bağımlılığı ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Detaylarına aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.