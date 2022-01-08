Levono’nun Yeni Oyuncu Telefonu Y90’ın Tasarımı Ortaya Çıktı

Çin ve ABD menşeili teknoloji şirketi Lenovo, yeni oyuncu telefonunu resmen duyurdu ancak tamamını değil. Lenovo’nun Weibo’da yayınladığı bir gönderide Lenovo’nun yeni oyuncu telefonu Y90’ın arka panelini görebiliyoruz.

Lenovo, uzun süredir yeni oyuncu telefonu Y90’ı arka arkaya yayınladığı Weibo gönderilerinde ufak ufak tanıtıyordu. Örneğin şu anda telefonun 6,92 inç E4 AMOLED ekrana sahip olacağını biliyoruz. Yayınlanan son gönderide Lenovo Y90’ın görünüşü ortaya çıktı.

Lenovo Y90 oyuncu telefonunun yanı sıra Lenovo bir de oyuncu tableti çıkarmayı planlıyor. Bu tabletin ismi de Y700 Oyuncu Tableti olacak. Tablet bir yana, gelin görünüşü ortaya çıkan yeni amiral gemisi oyuncu telefonu Y90'a bir göz atalım.

Lenovo Y90’ın arka paneli işte böyle görünüyor

Abisi Lenovo Legion Phone Duel 2’nin ayak izlerini takip eden yeni Lenovo oyuncu telefonu muhtmelen Legion logosu şeklinde bir RGB ışıklandırmaya sahip olacak. Tanıtım videosunda maalesef telefonun ön tarafı tam olarak gözükmüyor ancak görüldüğü kadarıyla düz ekrana sahip olacak. Bu sebeple Y90, ince bir çerçeveye ve ince bir ahizeye sahip olabilir.

Lenovo Y90’ın donanım özellikleri ise hâlâ tamamen yayınlanmış değil. Şu ana kadar yayınlanan tek özelliği daha önce de bahsettiğimiz 6,92 inç’lik E4 AMOLED ekranı. Bu ekran 144 Hz ekran yenileme hızına ve 720 Hz örnekleme oranına sahip olacak.