Lenovo, Yoga Pro 9i'yi MWC 2025'te duyurdu. 3.2K OLED ekran, Intel Core Ultra 9 işlemci ve RTX 5070 GPU ile donatılan model dikkat çekiyor.

Lenovo, MWC 2025 kapsamında yeni Yoga Pro 9i Aura Edition modelini duyurdu. Yeni dizüstü bilgisayar, 3.2K OLED ekran, Intel Core Ultra 9 işlemci ve RTX 5070 ekran kartı ile donatıldı.

Lenovo, Yoga Pro 9i’yi resmen tanıttı. Yoga Pro 9i'nin yapay zeka destekli özellikleri ise dikkat çekiyor.

Donanım ve bağlantı özellikleri

Yoga Pro 9i Aura Edition, 16 inç büyüklüğünde 3.2K PureSight Pro tandem OLED ekran kullanıyor. 3.200 x 2.000 piksel çözünürlük, 1.600 nit tepe parlaklığı, Dolby Vision HDR ve VESA DisplayHDR True Black 1000 desteği sunuyor. Yoga Pro 9i Aura Edition, sRGB, Display P3 ve Adobe RGB renk gamlarını tamamen kapsıyor. Yoga Pro 9i Aura Edition, dokunmatik ekran opsiyonu da mevcut.

Yoga Pro 9i Aura Edition, Copilot+ PC desteği ile yapay zeka odaklı bazı özellikleri beraberinde getiriyor. Lenovo, Lenovo Creator Zone ve Lenovo X Power gibi özel yazılımlar ile sistem performansını optimize ediyor. CPU ve GPU toplamda 130W TDP sunarak çoklu görev ve oyun performansını artırıyor.

Yoga Pro 9i Aura Edition, Intel Core Ultra 9 285H Arrow Lake-H işlemcisi, 8GB GDDR7 VRAM’e sahip RTX 5070 Laptop GPU, 64GB’a kadar LPDDR5X-7467 RAM ve 1TB PCIe NVMe SSD ile geliyor. Yoga Pro 9i, 5MP web kamerası ve Dolby Atmos destekli altı hoparlörlü ses sistemi ile donatıldı. Batarya tarafında ise 84WHr kapasite sunuluyor.

Yoga Pro 9i Aura Edition, Haziran 2025’te satışa sunulacak. Tidal Teal (deniz yeşili) ve Luna Grey (gri) renk seçenekleriyle karşımıza çıkacak. Fiyatı ise 1.699 eurodan başlayacak.