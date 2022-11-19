İkinci el veya sıfır ürünlerinizi birkaç adımda satabilmenizi sağlayan Letgo, en çok kullanılan alışveriş platformlarından bir tanesi. Eğer artık bir şey almak veya satmak istemiyorsanız, Letgo hesap silme nasıl yapılır rehberi sayesinde Letgo hesabınızı kolayca silebilirsiniz.

İnternetten kolayca ürün satabileceğiniz veya satın alabileceğiniz bir platform olan Letgo, günümüzde oldukça popüler bir şekilde kullanılmaya devam ediliyor. Örneğin, bilgisayarınızı satmak istiyorsunuz. Letgo mobil uygulamasını hızlıca açıp, birkaç adımda bilgisayarınızı satılığa çıkarabilirsiniz. Letgo, diğer ilan platformlarına göre çok daha basit bir arayüzü, kolay ilan verebilme özelliği gibi detaylar ile kendisini daha ön plana çıkarabiliyor. Eğer mevcut bir Letgo hesabınız var ise ve bu hesabı silmek istiyorsanız, sizler için kolay ve hızlı bir şekilde letgo hesap silme nasıl yapılır rehberini hazırladık.

Letgo, özellikle arama yaparken konumunuza yakın ilanları ön plana çıkardığı için daha hızlı alışveriş yapabilmenizi de sağlıyor. Örneğin, siz İzmir’in Bornova ilçesinde yaşıyorsunuz. Letgo’dan “ikinci el bilgisayar” aramasını yaptığınızda, ilk olarak Bornova ilçesindeki ilanlar ile karşılaşacaksınız. Bunun ayarlamasını, arama panelindeki filtreleme ayarlarından kolaylıkla yapabilirsiniz. Diyelim ki Letgo kullanıcısısınız ve hesabınızı artık kullanmak istemiyorsunuz. Bu nedenle de hesap silme işlemine başvurdunuz. Sizler için, hızlı ve kolay bir şekilde Letgo hesap silme adımlarını hemen aşağıda anlattık.

Letgo hesabı nasıl silinir?

Adım #1: Letgo uygulamasını başlatın

Letgo uygulamasını başlatın Adım #2: Hesap kısmına gelin

Hesap kısmına gelin Adım #3: Ayarlar butonuna tıklayın

Ayarlar butonuna tıklayın Adım #4: Hesabımı ve verilerimi sil butonuna tıklayın

Hesabımı ve verilerimi sil butonuna tıklayın Adım #5: Karşınıza çıkan uyarıdan sonra tekrardan hesabı sil butonuna basın

Karşınıza çıkan uyarıdan sonra tekrardan hesabı sil butonuna basın Adım #6: Hesabınızın silinmesini bekleyin

İlk olarak, Letgo hesabı silinir mi?

Geçtiğimiz yıllarda, Letgo hesabınızı silmek için bir takım adımlardan geçmeniz gerekiyordu. Letgo hakkında geri dönüşleri sağladıktan sonra Letgo hesabınızı silebiliyordunuz. Letgo’nun sağladığı yeni arayüz güncellemeleri ile bu işlem çok daha kolaylaştı diyebiliriz. Profiliniz üzerinden yalnızca birkaç adımı yerine getirerek, Letgo hesabınızı silebilirsiniz. Letgo hesabınızı silme işlemini gerçekleştirdikten hemen sonra hesabınız silinmeyecektir. Letgo, hesap silme talebinizi incelemeye alacak ve 48 saat içinde hesabınız otomatik olarak silinecektir.

Letgo hesap silme nasıl yapılır?

Adım #1: Letgo uygulamasını başlatın

İlk olarak hesabınız üzerinde ayarlamalar yapabilmek için Letgo uygulamasını başlatın. Aynı işlemleri Letgo web sitesi üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Adımlar tamamiyle aynı olmakla birlikte, eğer yanınızda bir akıllı telefon yok ise veya Letgo yüklü değilse, web sitesi üzerinden de birkaç adımda kolaylıkla halledebilirsiniz. Biz sizlere mobil uygulama üzerinden adımları göstereceğiz.

Adım #2: Hesap kısmına gelin

Aşağıda bazı butonlar göreceksiniz. Bu butonlar sayesinde ilandaki ürünlerinize gelen mesajları görüntüleyebilir, yeni bir ürün satmak için adımlar atabilir ve profilinizi görüntüleyebilirsiniz. En sağ tarafta bulunan Hesap butonuna tıklayarak kendi profilinize geçiş yapın. Karşınıza ayarlamalar yapabileceğiniz, statünüzü gösteren profil ekranı çıkacak

Adım #3: Ayarlar butonuna tıklayın

Profil resminizin biraz altında bazı menü butonları bulunuyor. Bu menü butonlarının her biri ayrı fonksiyona sahipken, biz Ayarlar menüsüne gideceğiz. Bu menüden hesabımız ve uygulama ile ilgili ayarlar yapabilirken, aynı zamanda hesabımızı da silebiliyoruz. Daha önce Letgo’da hesap silmek için bir takım geri dönüşlerde bulunmak gibi uğraştırıcı adımlar bulunuyordu. Ama şu an ayarlar sekmesinden kolayca hesabınızı silebiliyorsunuz.

Adım #4: Hesabımı ve verilerimi sil butonuna tıklayın

Ayarlar menüleri arasındaki hesabımı ve verilerimi sil butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu buton, Letgo hesabınızı silmek için atacağınız ilk adım. Daha sonrasında zaten 1-2 adım daha ilerleyip, Letgo hesap silme talebini göndermiş olacaksınız. Bu adımdan önce Letgo hesabınızı silmek istediğinizden emin olmanız gerekiyor. Çünkü Letgo’da sattığınız ilanlar, mesajlarınız, arattığınız ilanlar ve arama kriterleri gibi verilerin tamamı silinecek. Tekrardan Letgo kullanmak için yeni bir hesap açmanız gerekecek. Bu nedenle bu işlemi yapmaktan emin olmalısınız.

Adım #5: Karşınıza çıkan uyarıdan sonra tekrardan hesabı sil butonuna basın

Karşınıza son olarak hesabı silmek istediğinizden emin misiniz butonu çıkacak. Bu butonların üzerinde, hesabınızı sildikten sonra nelerin olacağı ve hesabınızı sildiğinizde kaybedeceğiniz detaylar bulunuyor. Bu bilgilendirmeyi okuduktan sonra eğer yine hesabınızı silmek istiyorsanız, Hesabı Sil butonuna tıklayarak hesabınızı kolaylıkla silebilirsiniz. Hesabı sil butonuna tıkladığınızda hesap silme talebiniz Letgo’ya gönderilmiş olacak.

Adım #6: Hesabınızın silinmesini bekleyin

Hesabı sil butonuna bastıktan sonra hesap silme talebiniz Letgo ekibine yönlendirilmiş olacak. Bu talebiniz, işlemi tamamladıktan sonraki 48 saatte otomatik olarak gerçekleşecek ve hesabınız kapanmış olacak. Eğer hesabınızı kapatmaya engel bir durum var ise, bu durum size bildiriliyor. Hesabı sil talebi oluşturduktan sonraki saatlerde, Letgo hesabınız otomatik olarak silinmiş olacak. Letgo’daki verileriniz, firmada 30 gün boyunca yedeklenecek. Siz tekrardan Letgo’ya dönmek istediğinizde yeni bir hesap açmak zorundasınız. Verileriniz Letgo’da yedeklense bile, siz tekrardan o verilere ne yazık ki ulaşamazsınız.

Sizler için letgo hesap silme nasıl yapılır rehberini hazırladık. Eğer artık bir şey alıp veya satmak istemiyorsanız ve Letgo platformu ile işiniz kalmadıysa, yukarıdaki adımları takip ederek hesabınızı kolaylıkla silebilirsiniz. Yukarıda da söylediğimiz gibi, hesabınız direkt olarak silinmeyecektir. Hesabı sil adımını tamamladıktan sonra talebiniz Letgo’ya ulaşacak, inceleme sonucunda hesabınız silinecektir. Siz verilerinizi silmiş olsanız bile, verileriniz 30 gün boyunca Letgo’da saklanacak. 30 günün sonunda da verileriniz silinmiş olacak. Siz tekrar Letgo’ya dönmek istediğinizde, yeni bir hesap açmak zorunda kalacakasınız. Sizler daha önce Letgo kullandınız mı? Kullandıysanız uygulama ile ilgili deneyimlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.