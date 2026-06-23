Lexus Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

Lexus'un 2026 yılına ait güncel sıfır araç fiyatları, kampanyaları ve finansman seçenekleri premium otomobil kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. İşte Lexus modellerine özel indirimler, kredi fırsatları ve güncel fiyat listesi.

Lexus, premium segmentte sunduğu yüksek konfor, ileri teknolojiler ve hibrit motor seçenekleriyle dikkat çeken markalar arasında yer alıyor. LBX, NX, RX ve ES gibi modelleriyle farklı kullanıcı beklentilerine hitap eden marka, lüks ve verimliliği bir araya getirirken sunduğu finansman seçenekleriyle de yeni araç sahibi olmak isteyenlere çeşitli avantajlar sağlıyor.

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2026 yılında Lexus tarafından açıklanan güncel fiyat listeleri ve kampanyalar, premium otomobil satın almayı düşünenler tarafından yakından takip ediliyor. Bu içerikte Lexus sıfır araç fiyatlarını, devam eden indirimleri, kredi fırsatlarını ve markanın sunduğu güncel avantajları detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

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Lexus Tüm Modeller Fiyat Listesi

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı LBX Hybrid 3.150.000 TL - NX Hybrid 7.615.000 TL - RX Hybrid 10.740.000 TL - RX Performans Hybrid 12.525.000 TL - LM Hybrid 17.265.000 TL -

Lexus Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları

Lexus RX 500h F Sport Kampanyası

2025 model yılı Lexus RX 500h F Sport, Haziran 2026 dönemine özel 2.300.000 TL'den başlayan takas desteği ve showroomlara özel avantajlarla satışa sunuluyor. 1 Haziran - 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan Lexus yetkili satıcılarında geçerli olan fırsatlar, premium SUV sahibi olmak isteyenlere önemli avantajlar sağlıyor.

Lexus LBX Kampanyası

2025 model yılı Lexus LBX Base, 455.000 TL'den başlayan takas desteği ve showroomlara özel fırsatlarla yeni sahiplerini bekliyor. 1 Haziran - 30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, Lexus yetkili satıcılarında sunulan özel avantajlarla LBX modeline daha cazip koşullarla sahip olmak mümkün oluyor.