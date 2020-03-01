Corona virüsünün etkilileri her geçen dakika daha da kendini hissettirmeye başlamış durumda. Birçok uluslararası etkinliğin iptaline neden olan Corona virüsü, şimdi de bazı fabrikaların kapanmasına yol açıyor. Samsung'un ardından LG de Güney Kore'deki fabrikasını Corona virüsü nedeniyle kapatma kararı aldı.

Mobil Dünya Kongresi MWC 2020, Oyun Geliştiricileri Konferansı GDC 2020 gibi önemli etkinliklerin iptal edilmesine yol açan Corona virüsü, görüldüğü ülkelerde etkilerini artırmaya devam ediyor. Bilindiği üzere bugün Samsung, bir çalışanında Corona virüsü görülmesi üzerine Güney Kore'nin Gumi şehrindeki fabrikasını kapatma kararı almıştı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, daha önce de aynı fabrikada üretimi durdurmuş ve fabrika içinde dezenfeksiyon çalışmaları yürütmüştü. Firmanın bugün aldığı karar, fabrikanın bir süre daha üretim yapamayacağı anlamına geliyor. Samsung'un fabrikasını kapattığı şehirde bir diğer Güney Koreli teknoloji şirketi LG'nin de fabrikaları bulunuyor. Reuters'ın haberine göre LG de Samsung'un izinden gidecek.

Samsung'dan sonra LG de Gumi fabrikalarını kapattı:

LG'nin Gumi'deki bir fabrikası da çalışanda Corona virüsü görülmesi üzerine kapatıldı. Firmanın 'LG Innoteck' markası adı altında faaliyet gösteren fabrikada iPhone'lar için kamera modülleri üretiliyordu. Alınan bilgilere göre iPhone 11 serisindeki kamera modüllerinin bir kısmı bu fabrikada üretilmişti.

LG'nin aldığı kapatma kararının kısa bir süre geçerli olacağını hatırlatalım. Firma yetkililerinin verdiği bilgilere göre bugün ve yarın fabrikada dezenfeksiyon çalışmaları yürütülecek. Bu çalışmalardan sonra fabrikanın tekrar faaliyetlerine başlayacağı belirtiliyor.

Yine Reuters'ın bir haberine göre LG, dün itibarıyla Gumi'deki LG Display fabrikasını da kapattı. Akıllı telefonlar için ekran üreten bu fabrika, önümüzdeki salı gününe kadar kapalı kalacak.

Çin'de ve Güney Kore'de etkisini her geçen gün daha da artıran Corona virüsü için bir çözüm üretilemezse, üretim tesisi bu bölgelerde olan Samsung, Apple, LG gibi teknoloji devleri, yeni ürünlerinde tedarik sorunu yaşayabilir. Böyle bir durumun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğiniyse önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.