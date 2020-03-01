Samsung Corona Virüsü Yüzünden Fabrikasını Kapattı

Samsung'un Güney Kore'deki Gumi Fabrikası'nı tekrar kapatacağını duyurdu. Daha önce de 2 gün kapalı kalan fabrika bu süreçte dezenfekte edilmişti.

Samsung, yaklaşık bir hafta önce Gumi, Güney Kore'deki akıllı telefon üretim fabrikasını corona virüs enfeksiyonunun doğrulanmış bir vakası yüzünden geçici olarak kapattığını duyurmuştu. Fabrika 2 gün kapalı kaldı ve şirket bu sürede tüm fabrikanın dezenfeksiyonunu gerçekleştirdi.

Samsung, bugün başka bir korona virüs vakası onaylandıktan sonra fabrikasını tekrar 2 günlüğüne kapatacağını açıkladı. Üretim, Gumi fabrikasında 1 Mart'tan 3 Mart'a kadar iki gün boyunca askıya alınacak.

Samsung'da toplam 3 adet corona virüs vakası bulunuyor

Güney Kore corona virüsü tarafından sert vuruldu. Çin dışında en yüksek vaka sayısı Güney Kore'de bulunuyor, yani Güney Kore'ye hastalığın merkez üslerinden biri diyebiliriz. Ülkenin en büyük şirketleri virüsü kontrol altına alabilmek için Kore hükümetinin arkasında duruyor. Samsung, hükümete destek olmak için 24.6 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu.

Samsung son corona virüsü vakasını bugün doğruladı. Gumi Fabrikasında Galaxy Z Flip ve Galaxy Fold gibi premium cihazların yapıldığı kablosuz iş kısmında çalışan biri corona virüsü tarafından enfekte oldu. Bu çalışanın bulunduğu bölüm geçici olarak kapatıldı ve önümüzdeki hafta tamamen işlevsel olacak. Çalıştığı kat 3 Mart'a kadar kapalı kalırken, o tarihten sonra üretime devam edecek.

Ayrıca bir vaka da Samsung'un yarı iletken fabrikasında görüldü. Fakat bu sefer bir fabrika çalışanında değil, kafeteryada çalışan birinde görüldü. Samsung kafeteryayı geçici süreliğine kapattı. Eğer gerekirse kapalı kalma süresini uzatabilir.

Samsung corona virüsünden kaynaklanan düşüşle baş etmek zorunda. Bununla birlikte Samsung Gumi Fabrika'sını geçici olarak kapatmasına rağmen, Galaxy Z Flip tedariğinde sıkıntı yaşamayacağını savunuyor.