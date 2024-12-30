LG'nin önümüzdeki günlerde detaylarını açıklayacağı 5K2K çözünürlüğündeki bükülebilir oyun monitörü görücüye çıktı.

LG, monitör sektöründe bir ilke imza atarak dünyanın ilk bükülebilir 5K2K oyun monitörünü tanıttı.

En dikkat çeken özelliği esnekliği olan bu yeni 45 inçlik OLED monitör, düz bir monitörden 900R kavisli bir ekran formuna sorunsuz bir şekilde dönüşebiliyor.

45GX990A modeli yalnızca bükülebilir yapısıyla değil, aynı zamanda geniş kullanım seçenekleriyle dikkat çekiyor. Dual-Mode özelliği sayesinde çözünürlük ve ekran boyutları arasında hızlıca geçiş yapılabilirken, monitör 21:9’dan 16:9’a kadar farklı en boy oranlarını destekliyor. Aynı zamanda fiziksel ekran boyutunu 39, 34 veya 27 inç gibi farklı seçeneklere göre ayarlamanız da mümkün.

Bir monitörde arayacağınız her şeye sahip

5K2K çözünürlük (5.120x2.160), ultra geniş oyun desteği, 0.03 ms tepki süresi ve NVIDIA G-Sync ile AMD FreeSync Premium uyumluluğu sayesinde 45GX990A oyun ve çalışma deneyimini zirveye taşıyor. Monitör, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 ve 90W güç dağıtım desteği gibi üst düzey bağlantı seçenekleri de sunuyor.

Günümüzde pek çok amaçlarla çift monitör kullanımı yaygınlaşmış olsa da LG’nin bu monitörü, çift monitör kullananları bile tek monitör kullanmaya döndürebilir. Masaüstünüzde 45 inçlik devasa bir alan sunan bu monitör, esnek kavis seçenekleriyle ister çevrenizi saran bir oyun deneyimi ister daha düz bir iş istasyonuna dönüşebiliyor.

LG’nin bu yenilikçi monitörü, önümüzdeki Ocak ayında CES’te detaylı bir şekilde tanıtılacak. Fiyatlandırmanın da etkinlikte açıklanması bekleniyor.