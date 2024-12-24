LG, akıllı TV'lerde popüler radyo ve podcast'lere ücretsiz erişim sağlayan "Radio+" uygulamasını tanıttı.

LG, akıllı televizyonlar ve ses cihazları için ücretsiz radyo ve podcast dinleme uygulaması olan LG Radio+'ı tanıttı. LG Radio+ adı verilen bu yeni hizmet, LG akıllı televizyon kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuluyor.

LG Radio+, webOS 6.0 ve üzeri sürümleri çalıştıran LG akıllı televizyonlarda kullanılabiliyor olacak. Bu yeni hizmet kullanıcıların geniş bir yelpazede podcast ve radyo programlarına erişim sağlamasına olanak tanıyor olacak.

LG Radio+ popüler kanallara erişebilecek

LG, Radio+ hizmetinin, LG ThinQ uygulaması ile entegre bir şekilde çalışacağını, ancak bunun 2025 yılında gerçekleşeceğini belirtti. LG Radio+, popüler ses kanallarının yanı sıra kullanıcıların tercih ettiği favori kanalları da seçebileceği bir arayüz sunuyor. Global radyo ve ses sağlayıcısı Radioline ile yapılan ortaklık sayesinde, kullanıcılar popüler istasyonlara erişim sağlayabiliyor.

LG Radio+ şu anda sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Kore'de mevcut ve bu bölgelerdeki kullanıcılar geniş bir kanal ve podcast kütüphanesinden yararlanabiliyor. LG Radio+ uygulaması, Content Store veya Apps üzerinden indirilebiliyor ve LG Magic Remote’un sesli arama işleviyle de bulunabiliyor. LG, Radio+ uygulamasının 2025 yılında xboom hoparlörlerdeki "My Button" üzerinden de erişilebilir olacağını belirtti.