LG G8S ThinQ Duyuruldu - Fiyatı ve Özellikleri

LG, Mobil dünya Kongresi 2019'da yaptığı duyurulara bir yenisi eklendi. Dün duyurulan G8 ThinQ'e bir de kardeş geldi.

Geçtiğimiz haftalarda yeni jenerasyon K ve Q serisi telefonlarını duyuran LG, Mobil Dünya Kongresi'ne de hızlı girdi. Dün LG G8 ThinQ ile karşımıza çıkan firma, bugün de LG G8S ThinQ'i basına tanıttı. Ancak iki telefon arasında hemen hemen hiç fark yok. Bu yüzden öncelikle G8 ThinQ'in özelliklerine bir göz gezdirebilirsiniz.

LG, G8 ThinQ'te kullandığı QHD ekrandan 6.2 inçlik daha az çözünürlüklü (2248 x 1080 pixels) bir ekrana geçiş yapmış. Cihazın bataryası ve kamerasında ise çok küçük farklılıklar göze çarpıyor. Telefonda yine 3 arka kamera bulunacan ancak G8'in 16MP'lik süper geniş açılı kamerası yerine 13 MP'lik bir sensör kullanılıyor. 3500 mAh'lık batarya ise küçük bir farklılıkla 3550 mAh olmuş.

Özetle, LG cihazı daha masraflı kılan birkaç unsur üzerinde değişiklikler yaparak farklı bir ürün gamı da oluşturmaya çalışmış. Henüz iki ürünün de fiyatları açıklanmadı ancak kongre sürerken yeni gelişmeler elimize ulaşacaktır.

LG G8S ThinQ Özellikleri