LG G8S ThinQ Duyuruldu - Fiyatı ve Özellikleri

Geçtiğimiz haftalarda yeni jenerasyon K ve Q serisi telefonlarını duyuran LG, Mobil Dünya Kongresi'ne de hızlı girdi. Dün LG G8 ThinQ ile karşımıza çıkan firma, bugün de LG G8S ThinQ'i basına tanıttı. Ancak iki telefon arasında hemen hemen hiç fark yok. Bu yüzden öncelikle G8 ThinQ'in özelliklerine bir göz gezdirebilirsiniz.
LG, G8 ThinQ'te kullandığı QHD ekrandan 6.2 inçlik daha az çözünürlüklü (2248 x 1080 pixels) bir ekrana geçiş yapmış. Cihazın bataryası ve kamerasında ise çok küçük farklılıklar göze çarpıyor. Telefonda yine 3 arka kamera bulunacan ancak G8'in 16MP'lik süper geniş açılı kamerası yerine 13 MP'lik bir sensör kullanılıyor. 3500 mAh'lık batarya ise küçük bir farklılıkla 3550 mAh olmuş.
Özetle, LG cihazı daha masraflı kılan birkaç unsur üzerinde değişiklikler yaparak farklı bir ürün gamı da oluşturmaya çalışmış. Henüz iki ürünün de fiyatları açıklanmadı ancak kongre sürerken yeni gelişmeler elimize ulaşacaktır.
LG G8S ThinQ Özellikleri
- 6.2-inch (2248 x 1080 pixels) 19.5:9 FHD+ FullVision OLED
- Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 855 işlemci / Adreno 640 GPU
- 6GB LPDDR4x RAM, 64GB / 128GB depolama alanı
- Android Android 9.0 (Pie)
- 12MP + 13MP + 12MP arka kamera ve LED flash
- 8MP ön kamera ve 3D ToF sensörü
- Parmak izi okuyucu, 3D yüz okuma
- 3.5mm audio ses girişi
- Boyutlar: 151.9 x 71.8 x 8.4mm; Weight: 167g
- 3550mAh batarya / Qualcomm Quick Charge 3.0