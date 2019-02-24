Mobil Dünya Kongresi 2019 daha resmi olarak başlamamışken şirketler cihazlarını hız kesmeden tanıtmaya devam ediyor.

Her yıl düzenlenen ve sektör devlerinin yeni teknolojilerini ve cihazlarını tanıttığı Mobil Dünya Kongresi 2019 (MWC 2019) bu yıl 25 Şubat'ta (yarın) başlayıp 28 Şubat tarihinde bitecek. Ekinlik daha tam olarak başlamamışken Nokia, Xiaomi, Huawei, TCL gibi isimlerin yeni cihazlarını tanıtmalarının ardından LG'den bir hamlenin ne zaman geleceği merak konusu olmuştu.

LG de yeni amiral gemisi G8 ThinQ'yu tanıtarak listedeki yerini aldı. LG'nin yeni akıllı telefonunun detayları ise şu şekilde:

Tasarım ve ekran

LG G7 ThinQ'dan tasarımsal olarak pek bir farklılığı bulunmayan G8 ThinQ'nun kenarları G7 ThinQ'dan daha kıvrımlı ve kamera modülü G7 ThinQ'nun aksine yatay bir şekilde konumlandırılmış. Herhangi bir kamera çıkıntısının cihazda bulunmaması cihaz düz bir zemine koyulduğu anda pürüzsüz bir duruş sergilemesini sağlıyor.

Cihazın arka tarafında parmak izi okuyucusu bulunurken, kablosuz şarjı desteklemesi sebebiyle arka taraf yekpare cam parçadan oluşuyor. Ekran kısmında G8 ThinQ önemli bir yeniliği G serisine beraberinde getiriyor. LCD ekranlar yerine ilk kez G8 ThinQ'da LG, 6.1 inçlik OLED, 564 ppi (inç başına piksel sayısı) değerinde, %83,66 ekran-gövde oranında, 3120x1440 çözünürlüğünde bir ekrana kullanıyor.

Cihazın ön tarafında ahize bulunmazken LG inovatif bir çözümle bizleri karşılıyor. Cihazın ekranı özel bir teknoloji ile titreşerek sesleri aktarma yeteneğine sahip. Bu sayede telefon görüşmeleri esnasında ekranı kulağınıza dayadığınızda herhangi bir ahize bulunmamasına karşın sesleri titreşimlerin kulağınıza aktarılmasıyla net ve pürüzsüz bir şekilde duyabiliyorsunuz.

Temassız hareketler

Samsung'un Galaxy S4 akıllı telefonu ile hayatımıza getirdiği temassız hareketler (gestures) ile fotoğraflar arasında elimizi telefona dokundurmadan, cihazın 5-15 cm üzerinde sağdan sola veya soldan sağa çekerek gezebiliyorduk. LG ise bu sistemi daha da geliştirerek yeni amiral gemisi G8 ThinQ'ya eklemiş durumda.

LG'nin yeni akıllı telefonunun üst kısmında yerleştirdiği ve "Z Kamerası" adını verdiği özel sensör, karşısına gelecek olan herhangi bir nesneye ait derinliği hızlı ve başarılı bir şekilde hesaplama özelliğine sahip. Örneğin LG G8 ThinQ, avucunuzu damarlar dahil olmak üzere ne ince ayrıntısına kadar tarayabilir ve avuç içi damar haritanızı çıkararak bunu kilit açmada kullanabiliyor.

Z Kamera ile LG G8 ThinQ aynı zamanda yüz taramayı da başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Yüz taraması için ortamda herhangi bir ışığın bulunmasının gerekmediğini belirten Güney Koreli şirket; arama reddetme, uygulama değiştirme, ekran görüntüsü alma, ses seviyesini değiştirme gibi birçok işlevin telefona dokunmadan -elin cihaz üzerinde hareket ettirilmesiyle- yapılabileceğini belirtiyor.

Kamera

Bir amiral gemisinde içinde bulunduğumuz dönemde sadece 2 adet arka kamera görmek hiç de alışılagelmiş bir şey değil ancak LG, G8 ThinQ'da 12 MP çözünürlüğünde f/1,5 diyafram açıklığında bir ana kamera ve 16 MP çözünürlüğünde f/1,9 diyafram açıklığında geniş açılı kamera olmak üzere toplamda 2 adet arka kamerayı cihazında bulunuyor.

Arka tarafı bulanıklaştırmayı ve odağın sadece kişi üzerine kaymasını sağlayan Portre Modu'na G8 ThinQ kendi kamera uygulaması içerisinde sahip. 8 MP çözünürlüğünde ve f/1,7 diyafram açıklığında olan selfie kamerası ve yanında bulunan Z Kamerası ile cihazın selfie performansının üst düzeyde olacağı söyleniyor.

Teknik Özellikler

Ekran: 6,1 inç QHD+ OLED FullVision, 564 ppi, 3120x1440 çözünürlük, 19,5:9 en-boy oranı, %83,66 ekran-gövde oranı

6,1 inç QHD+ OLED FullVision, 564 ppi, 3120x1440 çözünürlük, 19,5:9 en-boy oranı, %83,66 ekran-gövde oranı Yonga seti: Qualcomm Snapdragon 855

Qualcomm Snapdragon 855 Arka kamera: 2 adet; 12 MP f/1,5 ve 16 MP f/1,9

2 adet; 12 MP f/1,5 ve 16 MP f/1,9 Ön kamera: 8 MP f/1,7 ve Z Kamera (ToF)

8 MP f/1,7 ve Z Kamera (ToF) RAM: 6 GB

6 GB Dahili depolama: 128 GB

128 GB Batarya: 3.500 mAh

3.500 mAh Suya ve toza dayanıklılık: IP68 sertifikası

IP68 sertifikası Güvenlik: Parmak izi okuyucusu (arkada), yüz tanıma, avuç içi damar izi tanıma

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden alan LG G8 ThinQ, 6 GB RAM ve 128 GB -MicroSD kart ile 2 TB'a kadar artırılabilir- dahili depolama alanına 3.500 mAh batarya kapasitesinin yanında sahip. Android 9 Pie işletim sistemiyle çalışan LG'nin yeni amiral gemisinin fiyatı ve ne zaman satışa çıkacağı ise henüz açıklanmış değil.