Ünlü YouTuber Logan Paul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Marvel'ın Thor'u Chris Hemsworth'e boks ringinde meydan okudu. Logan Paul, Floyd Mayweather'dan sonra Chris Hemsworth'le de dövüşebileceğini söyledi.

Dünyanın en ünlü YouTuber'larından bir tanesi olan Logan Paul, bu zamana kadar birçok kez yaptıkları ve söyledikleriyle gündeme gelmişti. Ünlü YouTuber, yeni bir meydan okumasıyla daha gündeme geldi.

Ünlü YouTuber, Thor ile şöhret basamaklarını bir hayli hızlı çıkan Avusturalyalı aktör Chris Hemsworth'e meydan okudu. Paul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hemsworth'ün boks antrenmanı görüntülerinin paylaşıldığı tweet'i alıntılayarak "Mayweather'dan sonra onunla da dövüşürüm" dedi.

Daha önce yaptığı boks maçını kaybetmişti

Logan Paul, bir başka YouTuber olan KSI ile 2018 yılında ve 2019 yılında karşı karşıya gelmişti. İkili arasındaki ilk maç berabere biterken ikinci karşılaşmada nakavt çıkmamış ve KSI, 3 hakemin ikisinden lehine puan alarak kazanmayı başarmıştı. Ardından boks "kariyerinin" başarılarla dolu olduğunu söyleyemeyeceğimiz Paul ile ünlü boksör Floyd Mayweather arasında bir karşılaşma ayarlandı.

Boks dünyasının efsane isimlerinden olan ve çıktığı 50 karşılaşmanın 27'si nakavt olmak üzere tamamını kazanan Floyd Mayweather, 20 Şubat'ta Logan Paul ile gösteri maçında karşılaşacak. 43 yaşındaki ünlü boksör, geçtiğimiz yıllarda eldivenlerini asarak ringlerden emekli olmuştu.

Ancak görünüşe göre Logan Paul'a boks dünyasının efsanelerinden biriyle karşılaşmak yetmemiş gibi duruyor ki 37 yaşındaki ünlü aktör Chris Hemsworth'e de meydan okudu. Hemsworth'ün bu meydan okumayı kabul edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Chris Hemsworth, Logan Paul'un meydan okumasını kabul eder mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz.