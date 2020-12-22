Marvel'ın 2021 senesinde seyircilerle buluşacak olan yapımlarının gösterim tarihleri açıklandı. 6'sı dizi, 4'ü film olmak üzere toplamda 10 Marvel yapımının gösterim tarihleri belli oldu.

Disney, yayın platformu Disney+'ta yayınlanacak Marvel dizilerini açıklamıştı. Şimdi de hangi dizilerin ne zaman yayınlanacağı resmen açıklandı. Buna göre WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier ve What If gibi dizilerin yayınlanma tarihi resmen açıklanmış oldu.

Ayrıca dizilere ek olarak Marvel Sinematik Evreni'nde geçen bazı filmlerin de vizyon tarihi açıklandı. Seyircilere en erken sunulacak olan Marvel filmi, daha önce koronavirüs salgını sebebiyle birçok kez ertelenen Black Widow olacak.

Marvel dizi ve filmlerinin vizyon tarihleri

Açıklanan listeye göre seyircilerle buluşacak olan ilk yapım 15 Ocak'ta yayınlanacak olan WandaVision dizisi olacak. 6 bölüm sürecek olan dizide Paul Bettany, Elizabeth Olsen ve Kat Dennings gibi isimler yer alacak. WandaVision'dan sonra 19 Mart tarihinde The Falcon and The Winter Soldier izleyicisiyle buluşacak. Daniel Brühl ve Anthony Mackie'nin başrollerinde olduğu dizi 6 bölüm sürecek.

Bu iki diziden sonra Marvel Sinematik Evreni'ne dair göreceğimiz üçüncü yapım Black Widow olacak. Rachel Weisz, Scarlett Johansson ve David Harbour gibi isimlerin yer aldığı yapım 7 Mayıs tarihinde izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca şu an net tarihi belli olmasa da Loki dizisinin de mayıs ayı içerisinde yayınlanacağı açıklandı.

Yaz ayları içerisinde Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings ve What If seyircisiyle buluşacak. Shang-Chi filmi, 9 Temmuz'da vizyona girerken What If dizisi ise yaz ayları içerisinde çıkış yapacak. Bu animasyon dizinin kesin yayın tarihi açıklanmadı.

2021'in sonlarında ise dört yapım seyircilerle buluşacak. Eternals ve Spider-Man 3 filmleri sırasıyla 5 Kasım ve 17 Aralık'ta vizyona girecek. Hawkeye ve Ms. Marvel dizileri 2021'in sonlarında izleyicilere sunulacak.

Yani bu yapımların kronolojik olarak yayınlanma tarihi şu şekilde gerçekleşecek: