Anthropic'in Düzenlediği Claude Code Hackathon'unu Bir Türk Kazandı! İşte Geliştirdiği Sistem

Anthropic'in düzenlediği 1 hafta süreli Claude Code hackathon'un kazananı açıklandı. Yarışmayı, bir Türk kazandı.

Dünyanın en önde gelen yapay zekâ şirketlerinden biri olan Anthropic, sık tercih edilen Claude Code gibi araçlarıyla öne çıkmayı başarıyordu. Şirket ayrıca düzenli olarak yarışmalar da düzenliyordu. Claude Code hackathonları, katılımcıların bir hafta boyunca Anthropic'in Claude Code ve en güncel Opus modellerini kullanarak yenilikçi yazılımlar geliştirdiği sanal yarışmalardı.

Şimdi ise yeni model Opus 4.7'nin kullanıldığı bir Claude Code hackathon’unun daha sonuna gelindi. Anthropic, resmî hesabından bir açıklama yaparak yarışmanın kazananlarını açıkladı. Bu hackathon’un birinci sırasında Bedirhan Keskin isimli bir Türk yer aldı.

Keskin, “MedKit” isimli tıp eğitiminde devrim yaratabilecek sistemiyle yarışmayı kazandı

Bir yazılım mühendisi olan Keskin, Claude Code yardımıyla geliştirdiği “MedKit” isimli sistem ile bu yarışmanın galibi olmayı başardı. Bu sistem, ses tabanlı bir klinik simülatör olarak tanımlanıyor. Tıp öğrencilerinin hasta öyküsü aldığı, laboratuvar testleri istediği, teşhis koyduğu ve en son yayınlanan kılavuzlara göre muhakeme yeteneklerinin değerlendirildiği bir sistem.

MedKit, tıp öğrencilerine yardımcı olmak ve onların klinik becerilerini geliştirmek için tasarlandı. Ses tabanlı olması yoluyla öğrenciler tüm süreci interaktif şekilde geçirebiliyor, yapay zekâ destekli sanal hasta ile konuşarak becerilerini geliştirebiliyor. Bu şekilde teorik bilgileri bu simülasyon yoluyla test etme imkânı da yakalıyorlar. Gerçekten tıp eğitimi konusunda devrim yaratabilecek bir ürün. Biz de Webtekno olarak Keskin’i tebrik ediyor, başarılarının devamının gelmesini umuyoruz.