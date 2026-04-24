DeepSeek V4 için paylaşılan bilgiler, modelin 1 trilyon parametre, 1 milyon token bağlam penceresi, çok modlu yapı ve rakiplerine göre çok daha düşük API fiyatlarıyla gelebileceğini öne sürüyor. Ancak bu iddiaların önemli kısmı şimdilik bağımsız olarak doğrulanmış değil.

Yapay zekâ dünyasında rekabetin dozu her geçen gün biraz daha artıyor. OpenAI, Anthropic ve Google gibi şirketler yeni modelleriyle çıtayı yukarı taşırken Çin merkezli DeepSeek de bu yarışta geri kalmak istemiyor. Şirketin yeni amiral gemisi modeli olması beklenen DeepSeek V4, iddialı özelliklerle tanıtıldı. Ancak henüz kullanıma sunulmadığını belirtelim.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Paylaşılan bilgilere göre DeepSeek V4, yalnızca güçlü bir yapay zekâ modeli olmakla kalmayacak; aynı zamanda maliyet tarafında da rakiplerine ciddi bir baskı kuracak. Tabii burada önemli bir parantez açmak gerekiyor: Modelle ilgili birçok veri henüz resmî olarak doğrulanmış değil. Yani şimdilik “çok güçlü bir beklenti”den söz ediyoruz.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

DeepSeek V4’ün en dikkat çeken yanı 1 trilyon parametre

DeepSeek V4’ün yaklaşık 1 trilyon parametreye sahip olacağı açıklandı. Ancak model her işlemde bu parametrelerin tamamını kullanmayacak. Mixture-of-Experts adı verilen mimari sayesinde her token için yalnızca 32 ila 37 milyar civarında parametre aktif olacak.

Bunu daha basit anlatmak gerekirse DeepSeek V4, devasa bir bilgi havuzuna sahip olacak ama her soru için yalnızca ilgili “uzman” bölümleri çalıştıracak. Böylece hem daha verimli hem de daha düşük maliyetli bir yapı hedefleniyor.

Özellik DeepSeek V4 Parametre Yaklaşık 1 trilyon toplam parametre Aktif parametre Token başına yaklaşık 32-37 milyar aktif parametre Bağlam penceresi 1 milyon token Çok modlu destek Metin, görsel, video ve ses Mimari Mixture-of-Experts Beklenen kullanım Kodlama, uzun belge analizi, çok modlu yapay zekâ görevleri

DeepSeek V4’ün bir diğer dikkat çeken tarafı ise 1 milyon token bağlam penceresi. Bu, modelin çok uzun metinleri, büyük kod tabanlarını ya da kapsamlı belgeleri tek seferde işleyebilmesi anlamına geliyor. Yani teorik olarak bir şirketin büyük bir teknik dokümanını ya da geniş bir yazılım projesini baştan sona analiz edebilecek.

DeepSeek V4’ün asıl gücü mimarisinde saklı olabilir

DeepSeek V4 için konuşulan özellikler arasında en dikkat çekici detaylardan biri de modelin arkasındaki yeni mimari çözümler. Çünkü 1 trilyon parametreli bir modeli geliştirmek tek başına yeterli değil. Asıl mesele, bu kadar büyük bir modeli hem kararlı biçimde eğitmek hem de kullanıcı tarafında makul maliyetlerle çalıştırabilmek.

Bu noktada DeepSeek V4’ün üç farklı yenilikle öne çıkacağı söyleniyor: Engram Conditional Memory, Manifold-Constrained Hyper-Connections ve DeepSeek Sparse Attention. İsimleri biraz teknik gelebilir ama hepsinin ortak amacı oldukça net: Modelin daha uzun metinleri daha doğru anlaması, daha stabil çalışması ve maliyeti artırmadan yüksek performans sunması.

Engram, 1 milyon tokenlık bağlam penceresini daha kullanışlı hâle getirebilir

DeepSeek V4’te öne çıkan ilk yenilik Engram Conditional Memory adı verilen bellek mimarisi. Bu sistemin amacı, modelin çok uzun metinler içinde aradığı bilgiyi daha doğru şekilde bulmasını sağlamak. Çünkü 1 milyon tokenlık bağlam penceresine sahip olmak kulağa etkileyici gelse de model bu devasa metnin içinden doğru bilgiyi çıkaramıyorsa tek başına pek anlamlı değil.

Paylaşılan bilgilere göre Engram, statik bilgileri ve anlık akıl yürütme süreçlerini birbirinden ayırarak çalışıyor. Yani model, bir yandan sabit bilgileri bellekte tutarken diğer yandan soruya göre dinamik biçimde akıl yürütebiliyor. İddialara göre bu yapı, Needle-in-a-Haystack testinde doğruluğu yüzde 84,2’den yüzde 97’ye kadar çıkarabiliyor. Tabii bu verilerin de bağımsız testlerle doğrulanması gerekiyor.

mHC, dev modeli daha kararlı eğitmek için kullanılıyor

İkinci önemli yenilik ise Manifold-Constrained Hyper-Connections, kısaca mHC. Büyük yapay zekâ modellerinde en kritik sorunlardan biri eğitim sürecinde kararlılığı korumak. Model büyüdükçe sinyallerin kontrolden çıkması, eğitim sürecinin verimsizleşmesi ya da hatalı sonuçlar üretmesi mümkün hâle geliyor.

DeepSeek’in mHC ile bunu sınırlamayı hedeflediği belirtiliyor. Paylaşılan teknik açıklamalara göre bu yapı, sinyal büyümesini kontrol altında tutarak modelin 1 trilyon parametre ölçeğinde daha stabil eğitilmesini sağlıyor. Üstelik bunun yalnızca yüzde 6,7 civarında ek hesaplama maliyetiyle yapılabildiği iddia ediliyor.

DeepSeek Sparse Attention, uzun metinlerde maliyeti azaltmayı hedefliyor

Üçüncü yenilik ise DeepSeek Sparse Attention ve buna eşlik eden Lightning Indexer sistemi. Normalde yapay zekâ modelleri uzun metinleri işlerken her parçayı her parçayla ilişkilendirmeye çalıştığı için işlem maliyeti hızla artıyor. Bağlam penceresi büyüdükçe bu maliyet daha da ciddi hâle geliyor.

DeepSeek V4’te ise modelin önce uzun bağlam içinde önemli bölümleri hızlıca taradığı, ardından dikkatini yalnızca ilgili token’lara yoğunlaştırdığı söyleniyor. Bu yöntem gerçekten beklendiği gibi çalışırsa uzun bağlamlı görevlerde hesaplama yükünü yaklaşık yüzde 50 azaltabilir. Bu da DeepSeek V4’ün hem büyük belgelerde hem de dev kod tabanlarında daha verimli çalışmasını sağlayabilir.

Kısacası DeepSeek V4’ü ilginç yapan şey yalnızca “1 trilyon parametreli” olması değil. Modelin asıl iddiası, bu devasa kapasiteyi daha akıllı bellek yönetimi, daha kararlı eğitim yapısı ve daha verimli dikkat mekanizmasıyla birleştirmesi. Ancak tüm bu iddiaların gerçekten ne kadar karşılık bulacağını model yayımlandıktan sonra yapılacak bağımsız testler gösterecek.

API fiyatları gerçek çıkarsa dengeler değişebilir

DeepSeek V4’ü ilginç yapan şey yalnızca teknik özellikleri değil. Asıl büyük iddia fiyat tarafında karşımıza çıkıyor. Paylaşılan tahminlere göre model, GPT ve Claude gibi rakiplerine kıyasla çok daha düşük API ücretleriyle sunulabilir.

Bu da özellikle yapay zekâyı ürünlerine entegre eden şirketler, geliştiriciler ve yüksek hacimli kullanım yapan platformlar için oldukça önemli. Çünkü yapay zekâ modellerinde performans kadar “bu modeli kullanmak kaça mal olacak?” sorusu da artık belirleyici hâle geldi.

Fiyatlandırma kalemi DeepSeek V4 GPT-5.4 Claude Opus 4.5 Girdi - önbellek yok 0,14-0,30 dolar / 1 milyon token 1,75-15,00 dolar / 1 milyon token 5,00 dolar / 1 milyon token Girdi - önbellek var Yaklaşık 0,03 dolar / 1 milyon token Yok 2,50 dolar / 1 milyon token Çıktı 0,28-0,50 dolar / 1 milyon token 5,00-60,00 dolar / 1 milyon token 25,00 dolar / 1 milyon token

Tablodaki fiyatlar doğru çıkarsa DeepSeek V4, bazı kullanım senaryolarında rakiplerinden 10 ila 50 kat daha ucuz olabilir. Bu da yapay zekâ servislerinin yaygınlaşması açısından oldukça büyük bir fark yaratabilir.

Kodlama testlerinde GPT ve Claude seviyesine yaklaşabilir

DeepSeek V4’ün özellikle yazılım geliştirme tarafında iddialı olduğu belirtiliyor. Paylaşılan benchmark verilerine göre model, SWE-bench Verified testinde yüzde 80’in üzerine çıkabilirken HumanEval tarafında yaklaşık yüzde 90 seviyelerine ulaşabiliyor.

Bu değerler, DeepSeek V4’ün kod yazma, hata ayıklama, proje analizi ve yazılım geliştirme süreçlerinde güçlü bir alternatif olabileceğini gösteriyor. Ancak bir kez daha hatırlatalım: Bu testlerin önemli kısmı şu an için sızıntı ya da şirket içi veriler olarak değerlendiriliyor.

Benchmark DeepSeek V4 GPT-5.4 Claude Opus 4.5 DeepSeek V3 SWE-bench Verified %80 üzeri Yaklaşık %80 %80,9 Yaklaşık %49 HumanEval Yaklaşık %90 Yaklaşık %92 Yaklaşık %92 Yaklaşık %85 Bağlam penceresi 1 milyon token 256 bin token 200 bin token 128 bin token Toplam parametre Yaklaşık 1 trilyon Bilinmiyor Bilinmiyor 671 milyar

Buradaki en çarpıcı farklardan biri bağlam penceresinde görülüyor. DeepSeek V4 için 1 milyon token iddia edilirken GPT-5.4 tarafında 256 bin, Claude Opus 4.5 tarafında ise 200 bin tokenlık bağlam penceresinden söz ediliyor.

DeepSeek V4 yalnızca model değil, Çin’in donanım hamlesi de olabilir

DeepSeek V4’ün bir diğer önemli tarafı da hangi donanımlarla çalışacağı. İddialara göre model, özellikle çıkarım tarafında Huawei’nin Ascend serisi yapay zekâ çipleri için optimize ediliyor. Bu da konuyu sadece “yeni bir yapay zekâ modeli geliyor” seviyesinden çıkarıyor.

Çünkü Çinli şirketler uzun süredir NVIDIA’ya olan bağımlılığı azaltmaya çalışıyor. ABD’nin gelişmiş yapay zekâ çiplerine yönelik ihracat kısıtlamaları da bu süreci hızlandırmış durumda. DeepSeek V4 gerçekten Huawei çipleriyle verimli biçimde çalışırsa, bu Çin’in yapay zekâ altyapısı için stratejik bir dönüm noktası olabilir.

Peki DeepSeek V4 gerçekten GPT ve Claude’u geçebilir mi?

Şimdilik bu soruya net şekilde “evet” demek zor. Çünkü DeepSeek V4 hakkında konuşulan birçok bilgi heyecan verici olsa da bağımsız testlerle doğrulanmış değil. Model gerçekten yayımlandığında üçüncü taraf benchmark sonuçlarını, gerçek kullanıcı deneyimlerini ve API performansını görmek gerekecek.

Yine de DeepSeek V4’ün yapay zekâ dünyasında dikkatleri üzerine çekeceği açık. Eğer paylaşılan fiyat, performans ve uzun bağlam iddiaları doğru çıkarsa, OpenAI ve Anthropic gibi şirketler karşılarında sadece güçlü değil, aynı zamanda çok daha ucuz bir rakip bulabilir.