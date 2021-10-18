Squid Game'in yarattığı etki, bir çığ misali büyüyüp yayılmaya devam ediyor. Tüm markaların ve kulüplerin sosyal medyada yaptığı Squid Game temalı paylaşımlara şimdi de Lokomotiv Moskova katıldı.

Bildiğiniz üzere Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz. Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden Beşiktaş’ın Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olduğu maç sonrası “Türkiye’de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz.” diyerek Netflix’in popüler Güney Kore yapımı dizi Squid Game’e ithafen bir gönderi paylaşmıştı.

Sarı kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakiplerinden birisi olan Lokomotiv Moskova’dan ise bugün Galatasaray’a cevap niteliğinde bir paylaşım geldi.

Squid Game çılgınlığı spor dünyasını da etkisi altına aldı

21 Ekim Perşembe günü oynanacak olan maçta Galatasaray’ın karşısına çıkacak olan Lokomotiv Moskova; daha önce Galatasaray’ın yapmış olduğu şekilde Squid Game temalı bir video yayınladı.

Kulübün resmi kanalları üzerinden paylaştığı videoda, Squid Game’de yer alan pembe kostümlü maskeli ekibin kılığına girmiş olan üç kişilik bir grubun, takım oyuncularının soyunma odasına girerek kulübün logosunun işlendiği Squid Game kurabiyesi bıraktığı dikkat çekiyor.

Squid Game’i izlemiş olanlarınızın da hatırlayacağı üzere, dizinin senaryosuna göre kurabiyelerin bulunduğu oyunda sadece kurabiyelerin üzerine işlenmiş motifleri, kurabiyeyi kırmadan çıkarabilenler hayatta kalma şansını elde edebiliyordu.

Lokomotiv Moskova da böyle bir video çekerek, ikili arasında gerçekleşecek olan maçtan önce Galatasaray’a ve diğer rakiplerine kendince bir göz dağı vermeyi amaçlamış olsa gerek. Tabii maçın sonucunu kimin daha iyi Squid Game paylaşımı yaptığı değil, asıl maç günü geldiğinde kimin bir takım olarak daha iyi performans sergileyeceği belirleyecek. Ancak bu haberden çıkarılacak tek bir sonuç varsa; o da tüm dünyayı etkisi altına alan Squid Game çılgınlığının bir süre daha sosyal medyayı meşgul edeceğidir.