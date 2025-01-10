ABD'nin Los Angeles kentinde çıkan yangına ilişkin uydu görüntüleri paylaşıldı. Paylaşılan görüntüler, bölgedeki hayatın birkaç gün içerisinde nasıl değiştiğini ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz gün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD'nin en değerli bölgeleri arasında yer alan Los Angeles'ta çıkan yangınlardan bahsetmiştik. Hiçbir şekilde kontrol altına alınamayan yangın, 1.000'den fazla yapının kül olmasına neden olmuştu.

Yangın hâlâ devam ederken paylaşılan uydu görüntüleri, felaketin boyutlarını gözler önüne serdi. Paylaşılan görüntüler, yapıların nasıl yok olduğunu ve yangının ne kadar büyük olduğunu tüm çıplaklığıyla anlamamızı sağlıyor.

İşte yangının çarpıcı görüntüleri

Yukarıdaki fotoğrafın sağ tarafındaki kısmı, 6 Ocak'a ait bir görüntü. Fotoğraftan da anlayabileceğiniz üzere her şey olağan şekliyle devam ediyor. Ancak aynı bölge, takvimler 8 Ocak'ı gösterdiği zaman alevlere teslim oluyor. Yanmayan hiçbir yer bulunmuyor.

Başka bir görüntüde ise yine çok büyük bir arazinin duman ve alevlere boğulduğunu görüyoruz.

Yukarıdaki video ise Sky News kanalının haber yayınından. Bölgedeki yapıların nasıl yok olduğunu, tahribatın boyutlarını açıkça gözler önüne seriyor. Business Insider'ın yayımladığı bir videoya ise buradaki bağlantıdan ulaşılabilir.