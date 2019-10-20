Lübnan Geri Adım Attı: WhatsApp'a Vergi Yok

Lübnan hükümeti, WhatsApp gibi uygulamalara vergi getirmek istiyordu. Sonrasında büyük bir gerilim yaşandı. Bununla başa çıkamayan Lübnan hükumeti, yapılan görüşmeler sonunda vergilerin uygulanmayacağını açıkladı.

Lübnan hükumeti, WhatsApp ve benzeri uygulamalara günlük 0,20 dolar (20 sent) vergi getirmeyi planlıyordu. Ülkede hükumetin bu tür uygulamalara vergi getirmek istemesi sonrasında halk bu durumu protesto etmek için sokaklara döküldü.

On binlerce Lübnanlının katıldığı gösterilerde hükümet karşıtı sloganlar atıldı. On binlerce gösterici ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede sırasında 2 kişi yaşamını yitirirken yaklaşık 10 kişi de yaralanmıştı. Tüm bu olanlardan sonra, hükumet internet aramalarını vergilendirme planlarını durdurdu.

Lübnan'da yaşanan en geniş çaplı eylem oldu

Gösteriler, Lübnan'da son yıllarda yaşanan en geniş çaplı eylemler oldu. Olaylarda, bazı göstericiler lastik yaktı. Güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Göstericilerin bir bölümünün kamu binalarının çevresinde toplanması üzerine Başbakan Hariri, Cuma günü düzenlenmesi beklenen toplantıyı iptal etti.

Onlarca kişinin yaralandığı olaylar ile ilgili açıklama Lübnan Ekonomi Bakanı’ndan geldi. Ali Hasan Halil, Başbakan ile görüştüğünü ve yeni bütçenin oluşturulduğunu duyurdu. Halil, ekstra vergi kararının iptal edildiğini söylerken “Vergi ya da başka bir masraf olmayacak” diye de ekledi. Lübnan’da göstericilerin sokakları terk edip etmeyeceği hala merak ediliyor. Göstericiler olay ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.