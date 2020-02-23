Luke Skywalker Bu Mayısta Sarı Işın Kılıcıyla Geliyor

Star Wars serisinin Marvel etiketiyle yayınlanan çizgi romanları, Empire Strikes Back serisinin sonrasında geçen olaylara odaklanıyor. Önümüzdeki aylarda Luke Skywalker’ı alışıldık ışın kılıcından farklı bir kılıçla görebiliriz.

Star Wars çok büyük bir marka. Dünya üzerindeki en özgün serilerden birisi, en azından markanın kurulumu anlamında Star Wars'tu. Zira serinin filmleri, kitapları, oyunları vs, aksi belirtilmedikçe ana evren hikayesiydi. Çizgi romandaki Darth Vader ile filmdeki Darth Vader aynı kişiydi.

Bu durum, Disney Star Wars’u aldığında sona erdi. Firma, artık hikaye örgüsü onarılmayacak deliklerle dolu olan eski hikayeleri, içinde her ne kadar efsanevi karakterler barındırsa da Legends adı altında topladı ve ana hikayeden -yani filmlerden- ayırdı. Yeni dünyanın hikayeleri ise Marvel çizgi romanlarında kendine yer buluyor.

Sarı ışın kılıçlı Luke Skywalker

Çizgi romanlarda şu anda Empire Strikes Back filmi sonrasında geçen olaylar anlatılıyor. Serinin yazarlığını Charles Soule üstlenirken çizimlerini ise Jesus Saiz yapıyor. İkili, ikonik Jedi efendisine bu defa sarı bir ışın kılıcı layık görmüş.

Hikaye gereği Luke Skywalker, babasının kayıp kılıcını bulmak üzere Bespin’e gidiyor. Bespin dediğimiz gezegen ise dev bir gaz bulutu, Jüpiter’i andırıyor. Genelde koloniler var ve Tibanna diye bir malzeme çıkarıyorlar. Bölgede bir de imparatorluk üssü var, yani Luke’un işi kolay değil.

Sarı ışın kılıcının bir anlamı var mı?

Star Wars evreninde pek çok şey değişti. Haliyle bilgilerimiz her zaman için doğru olmayabiliyor. Söz konusu ışın kılıcı renkleri olduğundaysa tek bildiğimiz bu renklerin çok sayıda olduğu.

Bir görüşe göre ışın kılıcı renklerinin hiçbir anlamı yok, sadece Sith’ler kırmızı kullanıyor. Bunun nedeni de ışın kılıçlarına renk veren Kyber kristallerinin tek bir mağarada çıkması, o mağaranın da Jedi kontrolünde olması. “Gerçek bulamadık sentetik taş kullanıyoruz.” demeyi kendine yediremeyen Dark Side bunun üzerine “Taşı kanatmak” diye bir şey uydurdu.

Bir diğer görüş ise ışın kılıçlarının sahiplerine göre renk aldığı görüşüdür. Lucasfilm’den Pablo Hidalgo, ışın kılıçlarının başta renksiz olduklarını ve kullanıcılarına göre renklendiğini söylüyor. Renk seçimi için Jedi ile taş arasında bağ kurulması gerekiyor.

Bu hikayelerde Jaden Korr, bir ışın kılıcını arındırarak kırmızı sith ışın kılıcını sarı renge döndürdü ve üçüncü kılıcı olarak aldı.

Bu mantıkla gideceksek hikaye oldukça ilginç bir hale gelebilir. Zira Luke’un babasının kim olduğunu neredeyse herkes biliyor. Sarı ışın kılıçları ve ışın kılıcı renkleri üzerindeki tartışma, ilginç bir hikayeyi haber veriyor.