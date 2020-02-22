EA, İki Yeni Star Wars Oyunu Geliştiriyor

EA'in Respawn Entertainment oyun geliştirme stüdyosu, Star Wars Jedi: Fallen Order'ın başarısının ardından iki yeni Star Wars oyunu daha geliştiriyor. Bunlardan biri, ilk oyunun devamı olacak, diğeriyse "daha olağanüstü bir proje."

Electronic Arts'ın (EA) şimdilik hayli kısa olan Star Wars oyun kataloğu genişleyecek gibi görünüyor. Kotaku'ya konuşan kaynaklar, olağanüstü bir başarı yakalayan Star Wars Jedi: Fallen Order oyununun devamının yapılması için çalışmalara başlandığını açıkladı.

EA'in oyun geliştirme stüdyosu Respawn Entertainment'ın yaptığı oyun hakkında ayrıntı verilmedi, ancak ilk oyun olan tek oyunculu Star Wars Jedi: Fallen Order'ın EA'in kendi rekorlarını kırıp 8 milyonun üzerinde satması, devam oyununun geliştirilmesini çok muhtemel hale getirmişti. Devam oyununun yanı sıra, Montreal merkezli EA Motive stüdyosunun ayrı bir Star Wars oyunu üzerinde çalıştığı da belirtiliyor. Bu oyunun "daha küçük, daha olağanüstü" olacağı belirtiliyor.

İptal edilen Star Wars oyunları

EA Vancouver ve Criterion Games tarafından geliştirilen üçünü bir Star Wars oyunu geçen yılın bahar aylarında iptal edilmişti. Bu oyunun Star Wars: Battlefront'un devamı olması bekleniyordu. "Viking" kod adlı bu projenin, 2020 yılının sonbahar aylarında yeni nesil Xbox ve PlayStation oyun konsollarıyla uygun zamanda yayınlanması planlanıyordu, ancak "oyun geliştirmedeki lojistik zorluklar" nedeniyle proje durduruldu. EA'in projeyi, planlanan zamanda yayınlanamayacağının netleşmesi üzerine rafa kaldırdığı bildiriliyor.

Viking projesi, EA'in iptal edilen ilk Star Wars oyunu değil. 2017 yılında, EA'in Visceral Games stüdyosu kapatılmıştı ve bu stüdyo, ismi belli olmayan aksiyon-macera türünde bir Star Wars oyunu geliştiriyordu. Bu projeden kalanları EA Vancouver almış ve "Orca" adı verilen projeyi aksiyon-macera türünden açık dünya türüne dönüştürmeyi hedeflemişti. Bu proje de geçen yıl rafa kaldırılmıştı. Bu iptalin nedeni olaraksa, oyunun geliştirilme süresinin uzunluğu ve EA'in daha kısa Star Wars oyunlarına odaklanmak istemesi gösterilmişti.

ABD merkezli video oyun üreticisi olan Electronic Arts, uzun zaman Star Wars oyun serisinin lisansını almaya çalışmış, nihayet geçen aralık ayında Disney'le anlaşmaya varmıştı.