Kripto para piyasalarında deprem etkisi yaratan olaylar silsilesi yaşanıyor. Öyle ki stabil coinler arasında yer alan UST (TerraUSD), 0,4 dolar seviyelerine kadar gerilemiş durumda. UST'yi destekleyen Terra ağının altcoini LUNA'daki değer kaybı ise yüzde 97'lere ulaştı.

Bir süredir zaten sallantıda olan kripto para camiasında 'garip' olaylar yaşanıyor. Öyle ki temelinde dolara endeksli bir stabil coin olan TerraUSD (UST), yatırımcılarına çok büyük zarar ettirmiş durumda. Edinilen bilgilere göre ekibin 3 milyar dolarlık Bitcoin satmak zorunda kalması ve sonrasında yaşanan olaylar, piyasaları allak bullak etti. UST'yi destekleyen Terra ağının LUNA isimli altcoini ise yüzde 97 civarı değer kaybetmiş durumda...

Kripto paralarla haşır neşir olanlar bilirler; stabil coinler genel olarak dolar endekslidirler ve değerleri de 1,01 dolar ila 0,99 dolar aralığında değişir. Bu kripto para birimleri aslında doların resmi olmayan kripto versiyonlarıdır. İşte TerraUSD'de bunlardan bir tanesiydi. Şu an için net bilgiler olmasa da iddialara göre birisi ya da birileri TerraUSD'ye adeta operasyon çekti. İşte bu operasyon, stabil coinin yüzde 50'den fazla değer kaybederek 0,44 dolar seviyelerine kadar gerilemesine yol açtı. Bu durum en çok da stabil coin diye elinde UST tutan yatırımcıyı zora soktu... Terra'nın çabaları da sonuç vermeyince zararın boyutu inanılmaz boyutlara ulaştı.

3 milyar dolarlık açık olduğu söyleniyor

*UST fiyat grafiğini görüyorsunuz.

Henüz kanıtlanmamış iddialara göre UST'de yaşanan olayların 3 milyar dolar değerinde borç ile Bitcoin alınıp sonra da bu Bitcoin'in satılmaya başlanmasından kaynaklandığı ifade ediliyor. Olayın ardında kimin ya da kimlerin olduğu ise bilinmiyor.

Değeri 120 doları bulan LUNA, 1,1 dolara kadar geriledi

*LUNA fiyat grafiğini görüyorsunuz.

Terra ağının kripto para birimi LUNA, yaşananlardan çok sert bir şekilde etkilendi. Nisan ayında 120 dolar seviyelerinden işlem gören LUNA, an itibarıyla 1,14 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Kripto para camiasındaki panik havası, başta Bitcoin olmak üzere tüm kripto para birimlerine sıçramış durumda...

LUNA yatırımcıları, sosyal medyada isyan etti

LUNA'nın son 24 saatte bile yüzde 97 civarı değer kaybı yaşaması, yatırımcıların tepkisine neden oldu. Sosyal medyada sayısız paylaşım yapan kullanıcılar, yaşananlara adeta isyan ettiler. İşte bazı yatırımcıların konuyla ilgili paylaşımları...

Yaşanan olayların nasıl toparlanacağı, bir stabil coinin değerinin yeniden 1 dolar seviyesine gelebilmesi için neler yapılabileceği konusu hala masada. TerraUSD'nin arkasında duran LUNA Vakfı da çözüm yolları arayışına girmiş durumda. Peki yatırımcı ne yapacak? Açık konuşmak gerekirse elinde UST tutan yatırımcının yapabileceği hiçbir şey bulunmuyor. Çünkü normalde 1 dolar civarında olması gereken kripto para birimi eşi benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya. Eğer mevcut durum düzeltilemezse bankadan dolar alan ya da Tether (USDT) gibi çok daha köklü stabil coinler yerine UST'yi tercih eden yatırımcının işi zor gibi görünüyor.

ABD Hazine Bakanı, LUNA ve UST'nin Çöküşü Sonrası Açıklamada Bulundu

Kripto para piyasalarında deprem etkisi yaratan olaylar silsilesi ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın dikkatinden kaçmadı. "TerraUSD olarak bilinen sabit coin bir sorunla karşılaştı ve değer kaybetti. Bence bu (sabit coinler) hızla büyüyen bir ürün ve yarattığı riskler de hızla büyüyor." ifadelerini kullanan Bakan Yellen, "Dijital varlıklar finansal sistem için riskler yaratabilir. Koordine bir şekilde regülasyon oluşturulması gerekiyor." dedi...

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir...