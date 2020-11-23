Analist Patrick Moorhead, almış olduğu M1 işlemcili MacBook Pro'da bazı testler gerçekleştirdi ve paylaşmış olduğu sonuçlara göre yeni MacBook Pro, henüz günlük kullanım için dahi tam olarak hazır değil.

Geçtiğimiz haftalarda bir lansman etkinliği düzenleyen Apple, yeni MacBook Air, MacBook Pro ve Mac mini modellerini tanıtmıştı. Yeni nesil Mac’lerin en önemli özelliği ise klasik x86 tabanlı uygulamaları, ARM tabanlı bir işlemci olan Apple M1 işlemcide çalıştırmayı vadetmeysi. Bu duyuru, dizüstü bilgisayar piyasasını kökten değiştirebilecek bir yeniliğe işaret ediyor olsa da tahmin edildiği gibi M1 işlemci, başlangıçta fazlasıyla sancılı bir süreç geçiriyor.

Analist Patrick Moorhead, 20 Kasım’da paylaşmış olduğu bir tweette M1 işlemcili yeni MacBook Pro’yu aldığını ve cihaz üzerinde bazı testler gerçekleştireceğini ifade etti. Moorhead, bu tweetten sonra yeni MacBook Pro’nun günlük kullanıma ne kadar hazır olduğunu ele alan bazı işlemler gerçekleştirmeye başladı ve 2 gün boyunca deneyimlerini aynı tweetin altında paylaşmaya devam etti.

M1 işlemcili MacBook Pro, bazı popüler uygulamaları çalıştıramıyor

Patrick Moorhead’in aktarmış olduğu bilgilere göre M1 işlemcili MacBook Pro, performans açısından olmasa da kullanıcı deneyimi açısından henüz Intel işlemcili MacBook Pro ile rekabete hazır değil gibi görünüyor. Zira Patrick Moorhead’in fazlasıyla uzun tweet serisinde paylaştığı M1 işlemcili MacBook Pro sorunları şu şekilde:

Rosetta üzerinde çalışan Microsoft Edge çöküyor.

Adobe Reader XI 11.0.10 yüklenmiyor.

Acrobat DC, Apple silicon işlemcili cihazlara yüklenemiyor.

Office 365, Intel işlemcili MacBook Pro’ya göre oldukça yavaş açılıyor.

Logitech C922 kamera kontrol uygulaması bir süre düzgün çalıştıktan sonra çöküyor.

Samsung taşınabilir SSD yazılımı yüklenemiyor.

Box Drive yüklenemiyor. (Sorunun MacOS Big Sur ile ilgili olma ihtimali yüksek)

WinZip 8 yüklenebiliyor ama çalışmıyor.

Apple, M1 işlemcili Mac cihazlarında hem performans hem de güç tasarrufu konusunda büyük vaatlerde bulunmuş olsa da tüm MacOS yazılımları ARM tabanlı M1 işlemciye uyumlu bir sürüm yayınlayana kadar M1 işlemcili cihazların x86 uygulamaları bir emülatör olan Rosetta’da çalıştıracağını, bu nedenle de çeşitli performans ve uyumluluk sorunları yaşanacağını zaten tahmin edebiliyorduk. Ancak sorunların günlük kullanımı etkileyecek boyutta olması, Apple’ı kısa vadeli alternatif yazılım çözümleri yayınlamaya itebilir.